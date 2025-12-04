Luisa González: presidenta de la Revolución Ciudadana endurece críticas tras ruptura con Marcela Aguiñaga.

Continúan las tensiones dentro del correísmo y las posturas se endurecen mientras el movimiento enfrenta nuevas fracturas internas. La presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, reaccionó a la salida definitiva de Marcela Aguiñaga y señaló que quienes no coincidan con los principios del partido deben considerar otros espacios políticos. Así lo manifestó en una entrevista con el medio Cromaclic, donde enfatizó la necesidad de mantener coherencia.

“Seamos coherentes. Vayan por su partido propio, busquen otro partido que esté acorde a sus principios y a sus pensamientos, porque aquí nosotros o tomamos postura o somos parte de la disfunción de la patria y eso no lo vamos a permitir”, dijo la excandidata presidencial durante la conversación que ha generado múltiples reacciones.

Luisa González: críticas a reuniones y alianzas políticas

Las declaraciones de Luisa González se sostuvieron en el hecho de que Aguiñaga se reunió con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán. Según la presidenta de RC, ese encuentro impactó directamente en la militancia.

“Cuando ya caemos en las ‘ñañerías’, en la ‘chacota’ y salen con esas personas tomadas del brazo, abrazadas, en la risa y le dices invitada de honor, eso impacta sobre quienes te apoyan y sobre la militancia que sostiene el proyecto (…), entonces, ¿qué ocasionas? inmovilizas a la militancia, inmovilizas a la lucha política, la haces vana y le estás dando un mensaje de que aquí todos somos lo mismo, y no somos lo mismo”, recalcó González al cuestionar la forma en que se presentó esa reunión.

Observaciones a prefectos aliados del movimiento

Además, Luisa González lanzó críticas directas a prefectos del movimiento como Paola Pabón, Leonardo Orlando, Johana Núñez y Juan Cristóbal Lloret. Señaló que estos respaldaron la elección de Clemente Bravo y Roberta Zambrano como autoridades del Congope (Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador), una decisión que, según la dirigente, contradice el rumbo político de la Revolución Ciudadana.

“No puede ser posible que los prefectos de la Revolución Ciudadana le hayan dado el voto a Clemente Bravo y a Roberta Zambrano para que sean presidente y vicepresidenta del Congope. ¿De qué estamos hablando?, de gente que apoya a un gobierno que nos tiene sumidos en la violencia y nos insultan a diario”, expresó la líder del movimiento.

Advertencia interna sobre el futuro del movimiento

La presidenta del correísmo también aseguró que ciertos sectores desconocen decisiones del buró y avanzan en sentido contrario. Ante ello, reiteró que la Revolución Ciudadana debe sostener posturas firmes para evitar involucrarse en acuerdos políticos alejados de sus principios.

“Estamos perdiendo el rumbo, entonces”, dijo Luisa González. Asimismo, advirtió que el movimiento podría convertirse en una agrupación similar a la Izquierda Democrática, que “contemporiza y acuerda con gobiernos de turno para conseguir espacios de poder”. Acto seguido, añadió: “Desde ahí mi posición es clara y radical”.

Respuesta de Luisa González a declaraciones de Marcela Aguiñaga

Sobre el caso de Marcela Aguiñaga, Luisa González señaló que prefiere no profundizar. Sin embargo, cuestionó las afirmaciones de la exmilitante, quien aseguró haber dejado a RC con 9 prefectos, 50 alcaldes y más de 220 juntas parroquiales.

“La Revolución Ciudadana la construimos muchos. Yo he estado al frente de la Revolución Ciudadana y no voy a decir que uno solo de los logros va a ser solo mío. No nos echemos flores a ese nivel, ni egos ni vanidades”, precisó la presidenta del movimiento. (07)