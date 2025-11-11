Luisa González reacciona al anuncio de Daniel Noboa sobre el traslado de Jorge Glas a la Cárcel del Encuentro.

Luisa González le responde al presidente Daniel Noboa tras su anuncio sobre el traslado del exvicepresiedente Jorge Glas a la Cárcel del Encuentro: “No puedes ser más miserable”, publicó González.

El traslado del exvicepresidente Jorge Glas al centro penitenciario de máxima seguridad Cárcel del El Encuentro, en Santa Elena, ha desatado un fuerte enfrentamiento político en redes sociales. Tras la confirmación del hecho por parte del presidente Daniel Noboa, quien publicó fotografías del exfuncionario bajo custodia. Junto al mensaje “Bienvenido al nuevo hogar”, esta publicación desató malestar en el correísmo.

Luisa González, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, agrupación a la que pertenece Glas, arremetió directamente contra el jefe de Estado. Citando la publicación presidencial, González calificó la acción de Noboa con términos duros. “No puedes ser más miserable porque no es posible”, escribió en su cuenta oficial de X.

Luisa González y la contra lista de “criminales”

Haciendo eco de la frase del mandatario sobre la futura llegada de “otros criminales” al nuevo recinto penitenciario, González presentó su propia lista de quienes, a su criterio, deberían ocupar esas celdas. “Y sí, TODOS los ecuatorianos esperamos que PRONTO lleguen los otros criminales”, manifestó. Mencionó específicamente a “Petronoboa“, “Noboatrading” y “Progen“.

Además, Luisa González incluyó en su señalamiento el caso de “María Fernanda P.M.“, a quien identificó como cuñada del ministro Danilo Palacios. Esto es en relación con un caso de incautación de tres toneladas de droga en cajas de banano. González cerró su mensaje citando pasajes bíblicos de Proverbios y Santiago, textos que hacen referencia a la jactancia y la soberbia.