Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años.

El escenario político ecuatoriano se viste de luto tras confirmarse una noticia que marca el fin de una era en la historia republicana del país. Este jueves 18 de diciembre de 2025, el expresidente de la República, Rodrigo Borja Cevallos, falleció a los 90 años de edad. Su partida física representa la pérdida de una de las figuras más influyentes y respetadas de la política contemporánea, cuyo liderazgo trascendió las fronteras partidistas para convertirse en un referente de Estado.

La muerte de Rodrigo Borja cierra un capítulo fundamental en la vida democrática del Ecuador. Quienes conocieron su trayectoria destacan que deja tras de sí un legado innegable de integridad institucional y un pensamiento intelectual profundo que moldeó a varias generaciones. La confirmación de su deceso, ocurrida la noche de este jueves, ha generado un sentimiento de pesar colectivo en diversos sectores de la sociedad, que reconocen en él a un defensor incansable de la democracia social.

Orígenes y formación de un estadista

Nacido en la ciudad de Quito el 19 de junio de 1935, el exmandatario fue hijo de Luis Felipe Borja del Alcázar y Aurelia Cevallos. Su formación académica de excelencia se desarrolló en las aulas de la Universidad Central del Ecuador. Fue en esta institución donde Rodrigo Borja se destacó como un estudiante brillante, obteniendo los títulos de Licenciado en Ciencias Políticas y Doctor en Jurisprudencia, bases que cimentarían su futura carrera pública.

Su vocación política se manifestó con fuerza desde sus años universitarios, iniciando una prolífica carrera en 1960. Sin embargo, fue en 1970 cuando Rodrigo Borja consolidó su visión ideológica con la fundación de la Izquierda Democrática (ID). Bajo su liderazgo, esta organización política se convirtió en el principal referente de la socialdemocracia en el país, estructurando una plataforma de lucha basada en las ideas y no en el caudillismo.

El camino de Rodrigo Borja hacia el Palacio de Carondelet

El ascenso al poder no fue inmediato, sino fruto de la perseverancia democrática. Tras participar en las contiendas electorales de 1978 y 1984, el líder socialdemócrata alcanzó finalmente la Presidencia de la República en 1988. En aquella histórica elección, Rodrigo Borja venció en segunda vuelta a Abdalá Bucaram, asumiendo el mandato con la promesa de justicia social y respeto irrestricto a la institucionalidad del país.

Su gobierno, que se extendió entre 1988 y 1992, es recordado por un profundo respeto a las libertades civiles y los derechos humanos, marcando una clara diferencia con otros periodos de inestabilidad. Durante su gestión, Rodrigo Borja defendió la independencia de poderes como un pilar innegociable. Fue una administración que priorizó la fuerza de las ideas sobre la confrontación populista, buscando siempre el fortalecimiento del tejido democrático nacional.

Desafíos económicos y legado social de Rodrigo Borja

No obstante, su periodo no estuvo exento de dificultades. Rodrigo Borja debió enfrentar desafíos económicos significativos, caracterizados por una alta inflación y la pesada carga de la deuda externa. Para mitigar estos problemas, su administración implementó reformas tributarias y arancelarias necesarias para la estabilidad fiscal. Pese a la complejidad del entorno, su gobierno mantuvo el enfoque en lo social y en la protección de los sectores más vulnerables.

Entre los hitos más recordados de su administración se encuentra el impulso a una masiva campaña de alfabetización, que movilizó a la juventud estudiantil hacia las zonas rurales. Asimismo, Rodrigo Borja buscó incansablemente la pacificación interna mediante el diálogo, sentando las bases para una sociedad más inclusiva. Estas acciones consolidaron su imagen como un gobernante preocupado por el desarrollo humano más allá de las cifras macroeconómicas.

El intelectual y el retiro digno

Al concluir su periodo presidencial, y tras una última candidatura en 2002, el exmandatario decidió alejarse de la política activa. Desde entonces, Rodrigo Borja se dedicó plenamente a la academia y a la producción literaria. Su retiro fue visto como un acto de dignidad republicana, manteniéndose al margen de las pugnas coyunturales para enfocarse en el análisis profundo de la realidad política mundial.

Su mayor contribución intelectual es, sin duda, la monumental Enciclopedia de la Política. Esta obra de referencia internacional, que continuó actualizando durante décadas, es consultada por estudiosos de todo el continente. Además de su faceta como escritor, Rodrigo Borja fue docente universitario y miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, espacios desde donde continuó sirviendo al país a través del pensamiento. Hoy, Ecuador despide al “caballero de la política”.