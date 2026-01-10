Luto en la política ecuatoriana: Fallece Marco Proaño Maya, exvicepresidente del desaparecido Congreso Nacional

El destacado político y jurista ecuatoriano Marco Proaño Maya falleció este sábado 10 de enero de 2026 a la edad de 81 años en la ciudad de Quito.

La noticia fue confirmada oficialmente a través de un comunicado emitido por ‘Proaño Maya y Asociados’, el estudio jurídico que el abogado fundó y lideró.

Proaño Maya es recordado por su extensa trayectoria en el antiguo Congreso Nacional, donde se consolidó como una de las figuras más influyentes en materia de seguridad social y derechos de los sectores vulnerables del país.

Marco Proaño Maya en el Legislativo

La carrera de Marco Proaño Maya estuvo marcada por su permanencia en el Poder Legislativo, donde ejerció como diputado durante seis periodos. Su capacidad de mediación y conocimiento jurídico lo llevaron a ocupar la vicepresidencia del Congreso Nacional. Desde allí impulsó reformas normativas enfocadas en la protección de los ciudadanos.

Durante su gestión, sus colegas y analistas lo reconocieron como un legislador técnico, especializado en la defensa de los derechos humanos y sociales.

A lo largo de su vida pública, el abogado imbabureño mantuvo una postura firme respecto a la sostenibilidad y autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Su labor legislativa se centró en evitar la precarización de las pensiones y en garantizar que los marcos legales protegieran a los jubilados y trabajadores. Esto, le valió el respeto de diversos sectores políticos, incluso de aquellos ideológicamente opuestos.

Trayectoria académica y profesional

Más allá de la política partidista, Proaño Maya destacó en el ámbito académico y jurídico. Como doctor en Jurisprudencia, fundó su propia firma legal, donde continuó ejerciendo la abogacía tras su retiro de la vida parlamentaria activa. Su estudio jurídico, que hoy comunicó su partida, sirvió como plataforma para la formación de nuevos profesionales del derecho y para el asesoramiento en causas de justicia social, manteniendo siempre un perfil de consulta permanente para temas de Estado.

En el ámbito electoral, Proaño Maya también participó en procesos presidenciales, donde presentó propuestas enfocadas en la equidad económica y el fortalecimiento democrático. Su oratoria y estilo parlamentario son citados frecuentemente como ejemplos de la política institucional del Ecuador de finales del siglo XX y principios del XXI.

Legado en la defensa social

El fallecimiento de Marco Proaño Maya ocurre en un momento donde el debate sobre la seguridad social sigue vigente en la agenda pública nacional. Tras el anuncio de su deceso, diversas figuras del ámbito político y jurídico han expresado sus condolencias.

La Contraloría General del Estado emitió una nota de pesar y envió condolencias a sus seres queridos. “Su legado de profesionalismo, ética pública y compromiso con la democracia y la justicia social perdurará en la memoria del país”, describió la entidad.

Con su partida, desaparece uno de los últimos referentes de la legislatura ecuatoriana que transitó por el retorno a la democracia y la consolidación de las instituciones parlamentarias modernas.