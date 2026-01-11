Macabro crimen en Manabí: Identifican a los cinco hombres decapitados en el cantón Puerto López

La decapitación de cinco hombres y la exposición de sus cabezas causó alarma este domingo, 11 de enero de 2026, en el cantón Puerto López, en la provincia de Manabí.

El hecho fue confirmado por la Policía Nacional, en medio de la zozobra de los habitantes de esta localidad costera,

Identifican a hombres decapitados en el cantón Puerto López

Las cabezas de las víctimas se hallaron colgando entre dos cañas, junto a un mensaje intimidatorio. Esto, en una zona cercana a la playa.

La alerta movilizó a agentes de la Policía, quienes llegaron al lugar para dar inicio a las tareas de investigaciones.

Según los datos preliminares, los fallecidos serían Pedro Mero Muñoz, de 34 años; Jorge Luis Quijije Quijije, de 22; Anthony Anchundia Figueroa, de 20; y Bernardo Medranda Mendoza, de 24; y Daniel Reyes Zambrano.

Se detalló que Medranda Mendoza registra antecedentes penales por tenencia y porte de armas, en 2025.

Además, las autoridades confirmaron que el hallazgo se produjo en horas de la mañana, aunque se presume que el crimen múltiple ocurrió durante la noche. Esto, debido al estado de los restos mortales.

Escalada de violencia en este cantón

Este macabro hallazgo se suma a la escalada de violencia registrada a finales de diciembre en Puerto López.

Entre el 27 y 28 de diciembre de 2025, nueve personas fueron asesinadas en dos hechos separados, El primero fue el crimen de dos hermanos; y posteriormente se dio una matanza en la playa, que incluso cobró la vida de una bebé.

Además, en el cantón está reportada la desaparición de la exreina de belleza Alina Pihuave Narváez. Versiones divulgadas por la Policía apuntan a que la joven fue secuestrada tras asistir a un velorio en Puerto López.

La criminalidad en Ecuador

Ecuador inició el 2026 sumido en una crisis de seguridad sin precedentes. Tras cerrar 2025 como el año más violento de su historia, con un récord de 9,176 homicidios y una tasa de 51 por cada 100,000 habitantes, el país contrasta drásticamente con la realidad del Cono Sur.

Mientras Ecuador sufre masacres en Manabí y Los Ríos impulsadas por el narcoterrorismo, Chile y Argentina mantienen las tasas de criminalidad más bajas de la región. Según datos proyectados al cierre de 2025, Argentina registró una tasa aproximada de 3.8, mientras que Chile se situó en torno al 5.5.

La diferencia es abismal: un ciudadano en Ecuador tiene casi 14 veces más probabilidades de ser víctima de un homicidio que uno en Argentina. Esta brecha evidencia cómo el crimen organizado a convertido a Ecuador en el epicentro de la violencia regional. (13).