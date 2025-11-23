Macará goleó 3-0 a Delfín SC en el debut de Juan Zubeldía y lo hundió en el fondo de la tabla

Macará goleó 3-0 a Delfín SC este domingo 23 de noviembre en el estadio Bellavista, con goles de Nahuel Arena (40’), José Marrufo (46’) y Gastón Blanc. Se trató de un partido correspondiente al sextangular B de la LigaPro Serie A 2025. Este marcó el debut del técnico argentino Juan Zubeldía en el banquillo manabita. Más de 10 mil espectadores llenaron las gradas del estadio Bellavista para respaldar al conjunto ambateño.

Macará es uno de los elencos que mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se inclinó definitivamente a favor de Macará antes del descanso. A los 45 minutos, Nahuel Gallardo (Delfín SC) recibió tarjeta roja directa por una falta temeraria. Con esto dejó a su equipo con diez jugadores para todo el segundo tiempo. Apenas un minuto después de la expulsión, José Marrufo aprovechó la superioridad numérica. En ese moomento llegó el 2-0 con el que ambos equipos se fueron al vestuario.

Juan Zubeldía se estrenó con goleada

En la etapa complementaria, Macará administró la ventaja y cerró la cuenta con el tanto de Gastón Blanc, consolidando una victoria que lo mantiene en la pelea por el cupo internacional. Con este resultado, el cuadro celeste suma puntos clave en la tabla acumulada y refuerza su posición en el grupo B del hexagonal final. Para Delfín SC, la derrota representa un nuevo golpe en una temporada complicada.

El equipo de Manta se hunde en el último lugar del sextangular B con 35 puntos y acumula una racha negativa que profundiza la crisis institucional y deportiva. El partido significó el estreno de Juan Zubledía, quien asumió el cargo tras la renuncia de Patricio Urrutia hace dos semanas. El estratega argentino, de dilatada trayectoria en el fútbol sudamericano, no pudo evitar la derrota en su primer compromiso oficial.

Macará, por su parte, se consolida como uno de los animadores del cierre de temporada y depende de sí mismo para alcanzar el objetivo continental. El estadio Bellavista, que registró una de las mayores asistencias de la fase final, volvió a demostrar el respaldo de la afición tungurahuense a su equipo. Se vivió un ambiente festivo que contrastó con la preocupación de los pocos hinchas cetáceos desplazados hasta Ambato.