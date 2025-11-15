Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Norma Espinel, madre del exvicepresidente Jorge Glas, exigió el 12 de noviembre de 2025 al presidente Daniel Noboa hospitalizar a su hijo por seis enfermedades y sacarlo de la Cárcel del Encuentro en Santa Elena, cárcel de máxima seguridad inaugurada esta semana con modelo similar al de Nayib Bukele en El Salvador. En un video de cuatro minutos difundido por la abogada Sonia Vera, Espinel acusó al mandatario de “matarlo poco a poco” y pretender “entregarlo muerto”, en un traslado ejecutado el 10 de noviembre junto a 300 presos de alta peligrosidad, incluyendo líderes de bandas catalogadas como terroristas por el Gobierno.

Jorge Glas, beneficiario de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde el 17 de octubre de 2025 para garantizar su vida y salida de prisión, fue movido desde La Roca en Guayaquil. Noboa compartió imágenes del exvicepresidente en uniforme naranja, con aspecto desaliñado y expresión desconcertada, escribiendo en X: “Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”.

Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales. pic.twitter.com/eJvUdZzsyU — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 11, 2025

Contenido del video y llamados internacionales

Espinel afirmó que el traslado fue “por pura maldad” y cuestionó los sentimientos de Noboa: “¿Usted tiene mamá, tiene hijos, tiene familia?”. Exigió a la Corte IDH y a la ONU obligar al presidente a hospitalizarlo: “No le suplico, le exijo por la vida de mi hijo”. Describió a Glas como “inocente” que “hizo por el país lo que tenía que hacer”.La abogada Sonia Vera calificó el traslado como “desacato y humillación institucional”, recordando las medidas provisionales vigentes de la Corte IDH.

La penitenciaría, ubicada en un paraje remoto de Santa Elena, recibió el 10 de noviembre a 300 internos de máxima peligrosidad, incluyendo cabecillas de mafias declaradas terroristas en el conflicto armado interno de 2024. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) coordinó la operación con apoyo militar, aplicando protocolos de aislamiento. Jorge Glas comparte instalaciones con líderes criminales. Noboa difundió las imágenes en plena campaña para el referéndum del 16 de noviembre, generando críticas del correísmo, principal oposición.