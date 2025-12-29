COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Maicon Solís evalúa ofertas del exterior mientras Luis Caicedo habría finiquitado con Emelec

Con su contrato a punto de finalizar, Solís analiza propuestas en medio de un cierre de temporada marcado por cambios y proyecciones en el 'Bombillo'.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Maicon Solís evalúa ofertas del exterior mientras Luis Caicedo habría finiquitado con Emelec
Solís y Caicedo se sumarían a una larga lista de bajas de cara al 2026.
Maicon Solís evalúa ofertas del exterior mientras Luis Caicedo habría finiquitado con Emelec
Solís y Caicedo se sumarían a una larga lista de bajas de cara al 2026.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El futuro de Maicon Solís empieza a definirse y al parecer está lejos de Emelec. El volante ecuatoriano termina su contrato en los próximos días y, sin avances para una renovación, ya maneja ofertas concretas del fútbol peruano y boliviano con miras a la temporada 2026.

El mediocampista analiza con cautela cada escenario ante una posible salida del cuadro eléctrico. Busca continuidad y un proyecto deportivo estable para el siguiente curso aunque con los guayaquileños tiene regularidad en el campo de juego. Todo apuntaría que la estabilidad que buscaría el artillero es la económica.

Durante la temporada que está por concluir, Solís mantuvo regularidad. Disputó 34 partidos oficiales y marcó cuatro goles, números que lo posicionaron como una pieza útil en la rotación del equipo eléctrico y despertaron interés fuera del país.

Emelec se quedaría sin varios jugadores

En paralelo, Emelec tendría otra salida que confirmaría el desarme de la plantilla que deberá rearmar Guillermo Duró, quien quedó ratificado. Se trataría de Luis Caicedo quien no continuaría en el club para la próxima temporada.

El zaguero central, de 28 años, decidió rescindir su vínculo mediante un finiquito contractual, según informó el periodista Javier Álava. Caicedo había llegado este año procedente de Delfín con un contrato vigente hasta mediados de 2026, pero habría optado por cerrar su etapa de forma anticipada.

Los movimientos responden a un contexto más amplio en Emelec. Aunque la temporada 2025 de la LigaPro aún no culmina, los clubes ya planifican el siguiente año y los azules están en esa misma onda.

En ese marco, la periodista María José Gavilanes señaló que la dirigencia de Emelec evalúa el regreso de nombres de peso. Entre ellos aparecen Miller Bolaños, anunciado con precontrato días atrás, Ángel Mena, quien milita en Orense, y Fernando Gaibor, hoy en Alianza Lima. Los ‘Eléctricos’ atraviesan semanas decisivas. Entre posibles retornos y salidas confirmadas, el club empieza a delinear un nuevo proyecto deportivo para el 2026.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conaie confirma fallecimiento de indígena herido durante el paro nacional

Ecuador designa representantes para la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (2025-2031)

Maicon Solís evalúa ofertas del exterior mientras Luis Caicedo habría finiquitado con Emelec

Daniel Noboa recomienda a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, que renuncie luego de comparecer ante la Asamblea Nacional

Doce años del accidente de Michael Schumacher: Sin noticias oficiales y especulaciones persistentes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conaie confirma fallecimiento de indígena herido durante el paro nacional

Ecuador designa representantes para la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (2025-2031)

Maicon Solís evalúa ofertas del exterior mientras Luis Caicedo habría finiquitado con Emelec

Daniel Noboa recomienda a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, que renuncie luego de comparecer ante la Asamblea Nacional

Doce años del accidente de Michael Schumacher: Sin noticias oficiales y especulaciones persistentes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conaie confirma fallecimiento de indígena herido durante el paro nacional

Ecuador designa representantes para la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (2025-2031)

Daniel Noboa recomienda a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, que renuncie luego de comparecer ante la Asamblea Nacional

Doce años del accidente de Michael Schumacher: Sin noticias oficiales y especulaciones persistentes

Construcción del centro de faenamiento de Santo Domingo entra en fase final de equipamiento

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO