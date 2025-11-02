COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Accidente

Manabí: Accidente de tránsito deja una mujer muerta en el primer día de feriado de Fieles Difuntos

Un accidente de tránsito cobró la vida de una mujer, en el primer día del feriado nacional por los Fieles Difuntos.
El siniestro vial se dio en el sector Las Paolas de Montecristi.
El siniestro vial se dio en el sector Las Paolas de Montecristi.
El siniestro vial se dio en el sector Las Paolas de Montecristi.

Un mortal accidente de tránsito se registró la noche de ayer, sábado 1 de noviembre de 2025, en el cantón Montecristi de la provincia de Manabí.

Se trató de la segunda tragedia vial reportada en la provincia en el primer día del feriado de Fieles Difuntos, que se extenderá por cuatro días en todo el Ecuador.

Así fue el accidente de tránsito en Montecristi

El hecho se dio pasadas las 21h00 en el sector Las Paolas, de Montecristi. Allí, una moto de placas JW-529R y un pequeño automóvil chocaron de manera frontal.

El impacto fue tan fuerte, que ambos vehículos quedaron destruidos en su parte frontal. Mientras que una mujer, que se movilizaba en la moto, falleció de contado.

Adulto mayor fallece tras ser embestido por vehículo en la vía Portoviejo-Santa Ana

Su cuerpo quedó sobre el pavimento, con evidentes traumatismos que fueron mortales. Su vida se apagó en el sitio, sin que los testigos pudieran ayudarla.

Identifican a la víctima del choque mortal

Al lugar del siniestro arribaron agentes de Policía, para dar inicio a las investigaciones. Estas determinarán quién fue el responsable del accidente de tránsito.

Por otra parte, a la víctima mortal se la identificó como Mayerly Toala. De acuerdo a los primeros datos, era oriunda de la parroquia Picoazá de Portoviejo.

Además, se dijo que deja en la orfandad a una niña, de aproximadamente seis años de edad.

Otro accidente de tránsito en Portoviejo

El feriado nacional inició con sangre en las vías de Manabí. La tarde de ayer, un adulto mayor, de aproximadamente 70 años de edad, falleció producto de un fuerte accidente de tránsito en la vía Portoviejo-Santa Ana.

El impacto fatal ocurrió mientras la víctima cruzaba la calzada. El fallecimiento del ciudadano fue inmediato debido a la magnitud de las lesiones.

El ciudadano fue embestido por un vehículo cuya tipología todavía no ha sido identificada por el personal de tránsito. No se ha determinado si se trató de un automóvil, una motocicleta o un camión, pues el responsable huyó.

El cuerpo del fallecido fue levantado por personal de Criminalística de la Policía Nacional para los procedimientos de ley correspondientes. Luego, los restos fueron trasladados al Centro Forense de la ciudad de Portoviejo, donde se le realizará la autopsia para establecer la causa precisa de la muerte.

Feriado con seguridad en Manabí

La Gobernación de Manabí confirmó el despliegue de 3.400 agentes de la Policía Nacional para garantizar la seguridad durante el feriado por el Día de los Fieles Difuntos. Este número de agentes estarán permanentemente apoyados por miembros de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a la entidad, se realizarán controles viales en distintos puntos de la provincia, principalmente en los sectores aledaños a sitios turísticos, así como en las carreteras más transitadas.

El feriado, al que se une también la Independencia de Cuenca, inicia este sábado 1 de noviembre y se extenderá hasta el martes 4, según el calendario oficial. (13).

