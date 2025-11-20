Manabí completa el escrutinio al 100% y cierra el proceso del Referéndum y Consulta Popular 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó el cierre del escrutinio en Manabí, luego de validar el 100% de las 16.056 actas correspondientes al Referéndum y Consulta Popular 2025. Las autoridades calificaron el avance como un ejercicio técnico desarrollado con protocolos claros y equipos especializados. Además, señalaron que el trabajo responsable permitió que la jornada mantenga orden y transparencia en todas sus fases.

El organismo explicó que la validación completada el 19 de noviembre responde a un modelo operativo que incorpora controles permanentes. Asimismo, los equipos destacaron que este tipo de procedimientos fortalecen la confianza ciudadana en cada proceso electoral.

Referéndum y Consulta Popular 2025: reconteo técnico de actas observadas en Manabí

Durante la jornada, el equipo escrutador ejecutó el reconteo de las 798 actas que presentaron observaciones. Esta revisión se desarrolló con estricto apego a los protocolos del sistema electoral, acción que garantiza exactitud y verificación completa sobre los datos registrados. Las autoridades resaltaron que los equipos mantuvieron coordinación total a lo largo del proceso.

El balance final reflejó que cada acta con observaciones logró ser revisada sin contratiempos. La Junta Provincial Electoral de Manabí reiteró que la provincia mantuvo su compromiso con un manejo técnico que respalda la integridad del resultado. Además, indicaron que este tipo de mecanismos mantiene el rigor que caracteriza al sistema democrático del país.

Compromiso institucional con la democracia

La Junta Provincial Electoral de Manabí y la Delegación Electoral afirmaron su compromiso con el cumplimiento del mandato ciudadano expresado en las urnas. Como señalaron, el trabajo responsable, técnico y coordinado sostiene cada etapa del proceso electoral. También remarcaron que estas acciones consolidan el respeto a la voluntad popular.

Ambas entidades subrayaron que el fortalecimiento democrático depende de estructuras sólidas y equipos preparados. De igual manera, destacaron que la transparencia en procesos como el escrutinio en Manabí impulsa mayor credibilidad en todos los niveles del sistema electoral.