Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Deportes
Fútbol

Manchester City vence 0-2 a Newcastle en la ida de semifinales de la Carabao Cup

Manchester City se impuso 0-2 a Newcastle United en la ida de semifinales de la Carabao Cup con goles de Antoine Semenyo y Rayan Cherki, dejando la eliminatoria muy favorable.
Antoine Semenyo celebra su segundo gol con Manchester City.
Antoine Semenyo celebra su segundo gol con Manchester City.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

Manchester City derrotó 0-2 a Newcastle United en el partido de ida de las semifinales de la Carabao Cup, disputado el martes 13 de enero de 2026 en St. James’ Park, Newcastle upon Tyne, Inglaterra, gracias a los goles en la segunda mitad de Antoine Semenyo (53′) y Rayan Cherki (90+8′), posicionando al equipo de Pep Guardiola con clara ventaja para la vuelta.

Partido de ida y vuelta en el primer tiempo

Newcastle United inició con intensidad y generó la primera ocasión clara: un centro de Anthony Gordon dejó a Yoane Wissa mano a mano, pero su remate se fue por encima del arco. Manchester City respondió rápidamente con una jugada entre Jeremy Doku y Bernardo Silva, aunque Erling Haaland no pudo conectar por centímetros.
El primer tiempo mantuvo un ritmo alto con transiciones rápidas, pero sin goles en los primeros 45 minutos.

Gol de Semenyo tras el descanso

El segundo tiempo comenzó con peligro para City: un cabezazo de Wissa y un remate de Bruno Guimarães que impactó en el palo pudieron abrir el marcador para los locales. Sin embargo, en el minuto 53, un desborde de Jeremy Doku dejó un balón suelto que Antoine Semenyo aprovechó para marcar el 0-1, su segundo gol en dos partidos desde su llegada a Manchester City.
Newcastle buscó reaccionar, pero el equipo visitante controló los tiempos del encuentro.

Cherki sentencia en el descuento

Más adelante, Antoine Semenyo tuvo un segundo gol anulado por VAR tras una revisión prolongada de casi seis minutos, por interferencia de Erling Haaland en posición de offside. En el minuto 90+8′, Rayan Cherki culminó una jugada colectiva para anotar el 0-2 definitivo.
El portero James Trafford destacó con intervenciones clave para mantener la portería en cero.La eliminatoria y próximos pasos

La vuelta de la semifinal se disputará en la semana del 2 de febrero de 2026 en el Etihad Stadium. El ganador enfrentará al vencedor de la otra llave (Arsenal o Chelsea) en la final de la Carabao Cup en Wembley. Newcastle, actual campeón del torneo, necesita una remontada para avanzar, mientras Manchester City busca su primera final desde 2021.

Comer pan todos los días: lo que realmente pasa en tu cuerpo

El Concejo del cantón La Libertad anula la polémica venta de 93 hectáreas de terreno municipal

Explosión en un local comercial de El Guabo causa daños materiales y alarma en la comunidad

Barcelona SC concreta el regreso de Jonathan Perlaza para la temporada 2026

Orense anuncia el fichaje de Stefano Callegari y la renovación de Nixon Molina para 2026

