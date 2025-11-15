Manifestantes derriban barreras del Palacio Nacional y piden la renuncia de la presidenta de México

Manifestantes derribaron este sábado 15 de noviembre las barreras metálicas que protegían el Palacio Nacional, en México. Aquello desencadenó enfrentamientos con elementos de la Policía durante una protesta convocada por sectores opositores al Gobierno. El incidente ocurrió en el centro histórico de la Ciudad de México. Cientos de participantes –provenientes de organizaciones civiles, sindicales y grupos políticos derribaron el perímetro de seguridad .

Las vallas, instaladas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para resguardar el edificio sede del Ejecutivo federal, fueron derribadas. Para ello se usaron mazos, cadenas y fuerza colectiva, según reportes de autoridades y testigos presenciales. La SSC desplegó al menos 1,200 efectivos, incluyendo unidades antimotines del agrupamiento Atenea. También se desplegaron escuadrones con equipo antidisturbios.

Se registraron daños a propiedad federal de México

Se registraron lanzamientos de objetos contundentes por parte de manifestantes y uso de gases lacrimógenos, extintores y chorros de agua por parte de las fuerzas policiales. Hasta el momento de esta publicación se reportaban doce detenidos –ocho hombres y cuatro mujeres– por delitos contra la paz pública. Se registraron daños a propiedad federal y lesiones a servidores públicos, según el parte oficial de la SSC.

La movilización, convocada bajo la consigna “Fuera el autoritarismo”, reunió a simpatizantes de partidos de oposición, colectivos feministas. También a defensores de derechos humanos y extrabajadores de organismos autónomos extinguidos. Los manifestantes exigían la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusan de “narcogobernar” el país con el apoyo del crimen organizado.

Ingresar al Palacio para entregar un pliego petitorio

Los manifestantes exigen el cese de reformas constitucionales en materia judicial y la restitución de presupuestos a instituciones sociales. Banderas de México, pancartas con leyendas como “No a la dictadura morenista” y “Justicia sin reforma” dominaron el paisaje del Zócalo. Previo al derribo de barreras, líderes de la protesta intentaron dialogar con mandos policiales para ingresar al Palacio Nacional y entregar un pliego petitorio.

La negativa de las autoridades desencadenó el avance masivo. Imágenes captadas por medios y transmitidas en vivo muestran cuando una sección de 20 metros de vallas cedió. Aquello permitió el acceso temporal de decenas de personas al área restringida antes de ser replegadas. El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martu Batres, activó el protocolo de contención sin uso de armas letales.

Sheinbaum se encontraba de gira por Oaxaca

La Jefa de Gobierno condenó los actos de violencia en un mensaje en redes: “Rechazamos cualquier forma de agresión; el diálogo es el camino”. Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó que el Palacio Nacional no sufrió daños estructurales. Se informó también que la presidenta Sheinbaum se encontraba de gira por Oaxaca al momento de los hechos.

La SSC mantiene un cerco perimetral reforzado con 800 elementos adicionales para evitar nuevos ingresos. Este episodio se suma a una serie de protestas registradas desde septiembre contra la reforma judicial, que han incluido bloqueos en el Congreso y marchas en 14 entidades. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch han advertido sobre el riesgo de escalada en el uso de la fuerza pública durante manifestaciones.