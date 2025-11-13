Manta fue sede del TikTok Live Master Internacional, encuentro clave para creadores de contenido

La ciudad de Manta, en la provincia de Manabí (Ecuador), fue escenario del TikTok Live Master Internacional. Este encuentro reunió del 7 al 9 de noviembre a más de 30 influencers y creadores digitales del país y la región. El evento, organizado por Infernus, agencia oficial de TikTok para Ecuador, se llevó a cabo en el Hotel Wyndham Plaza. Así, consolidó a la ciudad como un punto estratégico para el crecimiento del ecosistema digital latinoamericano.

Un evento que reunió talento y creatividad

El TikTok Live Master Internacional se desarrolló durante tres jornadas. En ellas, los asistentes participaron paneles y presentaciones dedicadas al desarrollo de contenido en vivo.

El encuentro contó con la participación de influencers y streamers provenientes de diversas provincias del Ecuador. Ellos compartieron experiencias sobre cómo fortalecer la conexión con sus comunidades digitales.

Además, se abordaron temas relacionados con monetización en plataformas y uso de herramientas interactivas de TikTok Live. Igualmente, se habló sobre buenas prácticas de seguridad y autenticidad en línea. El objetivo fue fomentar un entorno de creación responsable y profesional.

La gala con alfombra roja: una noche de reconocimiento

Uno de los momentos más esperados del evento fue la gala, que incluyó una alfombra roja. En ella, los creadores desfilaron ante los medios de comunicación para presentar su trabajo y trayectoria dentro de la plataforma.

Durante la ceremonia, se realizó una batalla de TikTok Live. En esta competencia, varios de los participantes demostraron en tiempo real su creatividad, interacción con la audiencia y dominio del formato en directo.

Los creadores mostraron su originalidad, carisma y nivel de engagement. Así, se reconoció a los influencers por su destacado desempeño en la competencia.

Manta, epicentro del contenido digital

La elección de Manta como sede del encuentro no fue casual. La ciudad es conocida por su dinamismo turístico y su creciente proyección tecnológica. Por esta razón, se ha logrado posicionar como un referente para eventos digitales y audiovisuales en la región.

El Hotel Wyndham Plaza, ubicado en el corazón de la urbe manabita, sirvió como espacio central de las actividades. Las áreas se adaptaron para recibir a productores de contenido, cámaras de transmisión y equipos de streaming. Esto garantizó una experiencia profesional tanto para los creadores como para el público que siguió las transmisiones en línea.

La jornada también contó con activaciones en redes sociales, transmisiones simultáneas y cobertura de medios digitales nacionales. Esto amplificó el alcance del evento y permitió que miles de usuarios siguieran las actividades en tiempo real desde distintas plataformas.

Infernus y TikTok: una alianza para potenciar la región

El TikTok Live Master Internacional fue organizado por Infernus, la agencia oficial de TikTok en Ecuador. Esta agencia ha liderado diversas iniciativas destinadas a profesionalizar la creación de contenido en el país.

De acuerdo con la agencia, el objetivo principal del evento fue formar y conectar a los talentos locales con la industria global. Se buscó ofrecer herramientas y conocimientos que les permitan monetizar sus transmisiones y ampliar su audiencia internacional.

Un impulso para la comunidad de creadores ecuatorianos

El éxito del evento refleja el crecimiento sostenido de la comunidad de creadores digitales en Ecuador. Un sector que ha ganado relevancia tanto en la economía creativa como en promocionar al país como destino de innovación.

Manta, al acoger este encuentro, reafirma su papel como escenario emergente para la industria del contenido en vivo. Esto suma nuevas oportunidades de proyección para los influencers locales.

El TikTok Live Master Internacional 2025 dejó un mensaje claro. La creación digital no tiene fronteras, y los talentos ecuatorianos están listos para competir y colaborar en los espacios más destacados de la región.