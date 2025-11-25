COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Sicariato

Manta: Hombre de 19 años fue víctima de sicariato y elevó a 470 los crímenes violentos en el distrito

El asesinato de Pinargote Cedeño es el segundo registrado en Manta en menos de 24 horas.
Joel Pinargote Cedeño, de 19 años, falleció este martes 25 de noviembre tras recibir múltiples balazos durante un acto de sicariato.
Joel Pinargote Cedeño, de 19 años, falleció este martes 25 de noviembre tras recibir múltiples balazos durante un acto de sicariato. Ocurrió en un ataque armado registrado cerca de las 13h00 en el barrio Jipijapa, parroquia Eloy Alfaro, cantón Manta. A la víctima la trasladaron en un vehículo particular al centro de salud del barrio Cuba. Allí, los médicos de turno confirmaron su deceso minutos después al ingreso.

Personal de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y las diligencias iniciales. Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni se ha identificado a los autores del hecho. Con este crimen, el distrito policial Manta, Montecristi y Jaramijó acumula 470 muertes violentas en lo que va de 2025.

Sicariato se registró a plena luz del día

El asesinato de Pinargote Cedeño es el segundo registrado en Manta en menos de 24 horas. El lunes 24 de noviembre, pasadas las 19h00, un hombre fue ejecutado con varios disparos al descender de su vehículo en la calle 13, en el centro de la ciudad. El cuerpo presentaba heridas en la región torácica y quedó tendido en la vía pública.

En otro caso, la mañana de este miércoles se encontró el cadáver de un adolescente, de 16 años, a un costado de la vía que conduce al proyecto de la Refinería del Pacífico, en Montecristi. El cuerpo estaba boca abajo con sangre en la cabeza y lo localizaron conductores que circulaban por la vía que conduce a El Aromo.Las autoridades de la Policía Nacional mantienen activos los operativos de control en los tres cantones del distrito.

Superadas las muertes del año pasado

La Fiscalía General del Estado abrió las investigaciones correspondientes para determinar las causas y posibles móviles de los tres homicidios. El distrito Manta-Montecristi-Jaramijó se mantiene como una de las zonas con mayor índice de muertes violentas en la provincia de Manabí durante 2025. Con ese número se superó las 331 registradas en todo 2024, según estadísticas oficiales difundidas por la Policía Nacional. (17)

