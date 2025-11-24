Mantenimiento del sistema AXIS genera retrasos en trámites vehiculares en Santo Domingo

Los usuarios enfrentan retrasos por el mantenimiento nacional del sistema AXIS 4.0, que mantiene suspendidos trámites administrativos mientras continúan las revisiones técnicas vehiculares en Santo Domingo.

En Santo Domingo, la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre informó que desde el 19 de noviembre de 2025, los trámites vehiculares como matriculación y traspasos se encuentran suspendidos a nivel nacional debido al mantenimiento programado del sistema AXIS 4.0 de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), aunque el Centro de Revisión Técnica Vehicular sigue atendiendo con normalidad.

Mantienen revisiones técnicas activas

El mantenimiento del sistema se extenderá durante 48 horas y afecta a todos los cantones del país.

La medida impide ejecutar procesos administrativos vinculados con la ANT, lo que genera retrasos para ciudadanos que requieren concluir sus trámites.

La Municipalidad aclaró que la suspensión no responde a fallas locales, sino a una intervención nacional necesaria para optimizar la plataforma.

Usuarios esperan resolución

En Santo Domingo, decenas de ciudadanos acudieron desde el jueves pasado al Centro de Revisión Técnica para intentar avanzar con sus procesos.

Sin embargo, muchos encontraron que solo se mantenía operativo el servicio de revisión técnica vehicular, mientras que los procedimientos administrativos quedaron temporalmente detenidos.

La situación provocó filas extensas desde la semana anterior, con usuarios que buscan cumplir con los plazos de matriculación antes de finalizar el año.

Experiencias de los afectados

Alfredo Macías, usuario, afirmó que perdió jornadas laborales al intentar completar el trámite. Indicó que el proceso resulta “demoroso” por la acumulación de atención pendiente.

Otros conductores expresaron inquietud por el riesgo de multas en caso de no completar el pago de rodaje y la certificación de matriculación dentro de los periodos establecidos.

Los testimonios reflejan el impacto directo en quienes necesitan formalizar la documentación de sus vehículos.

Autoridades piden comprensión

Las autoridades municipales solicitaron paciencia a la ciudadanía e invitaron a mantenerse informada mediante canales oficiales.

Recordaron que la administración local no controla el sistema AXIS, ya que opera desde servidores nacionales de la ANT. Este mensaje busca evitar confusiones y reclamos directos al municipio por una situación de alcance general.

Reanudación prioritaria de atención

Según el último comunicado oficial, el martes 25 de noviembre se dará prioridad a los usuarios con turnos previamente agendados.

Después de esa atención inicial, se recibirá al resto de ciudadanos que acudan ese día para avanzar con la demanda acumulada.

La estrategia pretende reducir tiempos de espera y evitar nuevas aglomeraciones.

Sistema en fase de mantenimiento

El sistema AXIS 4.0 funciona como plataforma nacional para procesos vehiculares, por lo que cada interrupción impacta en los servicios de matriculación, traspasos, emisión de certificados y otros trámites.

El mantenimiento forma parte de un proceso de actualización y mejora de la tecnología, según informó la ANT.

No obstante, estos trabajos temporales afectan el cumplimiento de plazos, especialmente hacia el cierre de año, cuando el flujo de usuarios se incrementa.