Mapache entra a licorería en Virginia, Estados Unidos, derriba botellas de alcohol y termina borracho

Un insólito incidente ocurrió la noche del martes 2 de diciembre en una tienda de licores de la cadena en el condado de Chesterfield, Virginia, Estados Unidos, cuando un mapache ingresó al local, derribó varias botellas de bebidas alcohólicas y, según las autoridades, terminó visiblemente intoxicado.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 02h15 (local) de la madrugada, en la sucursal de ABC Store ubicada en el 6500 de Iron Bridge Road. Según el reporte oficial del Departamento de Policía del Condado de Chesterfield, una empleada que llegaba a abrir el local encontró la puerta principal forzada y varios estantes volcados en el área de licores fuertes.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento exacto en que el animal, un mapache adulto de aproximadamente 9 kilogramos, ingresó por una abertura en la parte trasera del edificio. En las imágenes se observa cómo el mapache trepó los exhibidores. Allí pasó derribando al menos 18 botellas de whisky, vodka y ron. Varias de ellas se rompieron, derramando su contenido en el piso.

Esto pasó con el mapache

Tras el accidente, el mapache permaneció varios minutos lamiendo el líquido derramado. Minutos después, el animal comenzó a tambalearse, caminar en círculos y finalmente se recostó sobre uno de los pasillos. En ese lugar permaneció inmóvil por casi 40 minutos.

Oficiales de control animal del condado llegaron al lugar tras recibir el llamado de la gerente de la tienda. En el reporte policial se indica que el mapache presentaba “signos claros de intoxicación etílica”. Tenía las pupilas dilatadas, falta de coordinación motora y respiración lenta.

Los agentes lograron capturar al animal sin resistencia y lo trasladaron al Centro de Vida Silvestre de Virginia, en Waynesboro. La veterinaria a cargo, Emily Carter, confirmó que el mapache tenía alcohol etílico en sangre y recibió fluidos intravenosos y monitoreo durante 24 horas.

“Es extremadamente raro, pero no inédito. Los mapaches son oportunistas y atraídos por olores dulces. El alcohol derramado fue suficiente para causar una intoxicación significativa en un animal de ese tamaño”, explicó Carter. Hasta el cierre de esta nota, el mapache se encuentra en recuperación y será liberado en una zona boscosa alejada de áreas urbanas una vez que los veterinarios lo consideren apto.

La tienda ABC Store permaneció cerrada durante el miércoles para limpieza y reparaciones. Según el gerente regional, las pérdidas ascienden a aproximadamente 2.800 dólares en mercancía dañada. El Departamento de Policía de Chesterfield recordó a los comerciantes la importancia de asegurar puertas traseras y rejillas de ventilación para evitar el ingreso de animales silvestres. No se presentaron cargos ni lesiones humanas en el incidente con este mapache.