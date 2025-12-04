Marcela Aguiñaga anuncia su salida definitiva de Revolución Ciudadana

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció este miércoles 3 de diciembre su renuncia irrevocable a Revolución Ciudadana (RC) y el inicio inmediato de los trámites de desafiliación, un día después de que el expresidente Rafael Correa la instara públicamente a abandonar el movimiento que ella misma ayudó a fundar y que presidió entre 2021 y 2023.

En un video publicado en sus redes sociales, Marcela Aguiñaga informó que procederá a formalizar su salida ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Hoy, el movimiento que ayudé a construir decidió despojarme de mi espacio en la Revolución Ciudadana. Recibo este castigo con serenidad porque sé que mi tarea aún no termina”, manifestó.

Con lágrimas en los ojos, mencionó: “Hoy me despojan del movimiento en el que milité dieciocho años de mi vida, con absoluta convicción, pero jamás, jamás podrán apartarme de mi vocación de servicio, porque las causas que valen la pena no se abandonan, se defienden hasta el día de la muerte”.

“Marcela querida, anda a dialogar con Noboa”: la respuesta irónica de Correa

El lunes 1 de diciembre, la prefecta había declarado que evaluaba su permanencia en RC debido a desacuerdos con la actual dirigencia, encabezada por Luisa González. Sus palabras generaron inmediata reacción de Correa, quien publicó varios mensajes sarcásticos, entre ellos: “Marcela querida: Eres demasiado importante y sabia para la actual RC5. Anda nomás a dialogar con Noboa, nosotros NO lo haremos”.

Previamente, el expresidente ya había retirado su respaldo a una posible candidatura de Aguiñaga a la reelección en la Prefectura del Guayas, luego de que esta se reuniera con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

Pese a ello, Marcela Aguiñaga le dedicó unas palabras en su video de despedida de RC. “Quiero agradecerle a al presidente Rafael Correa, de aprendí su gobierno, la mística de trabajo, el amor profundo, servicio”.

Aguiñaga presidió RC entre 2021 y 2023 y ganó la Prefectura con el movimiento

Marcela Aguiñaga fue presidenta nacional de Revolución Ciudadana entre 2021 y 2023, período en el que el movimiento mantuvo una bancada legislativa relevante y logró victorias territoriales. En las elecciones seccionales de 2023 obtuvo la Prefectura del Guayas con el apoyo de RC.

El encuentro con Lourdes Tibán —cercana al oficialismo— y la presencia del alcalde Aquiles Alvarez fueron interpretados por sectores del correísmo como un intento de acercamiento al gobierno de Daniel Noboa, lo que aceleró el distanciamiento público.

Revolución Ciudadana enfrenta nuevo episodio de división interna

Hasta el momento, ni Luisa González ni la dirección nacional de Revolución Ciudadana han emitido pronunciamiento oficial sobre la salida de Marcela Aguiñaga. El proceso de desafiliación deberá formalizarse ante el CNE conforme lo establece el Código de la Democracia.

La renuncia de una de las caras más visibles del correísmo en la Costa se suma a otros episodios de fraccionamiento interno durante 2025. Marcados por diferencias estratégicas entre el liderazgo en el exilio de Rafael Correa y sectores territoriales del movimiento en Ecuador.