Marco Rubio detalla plan de tres fases para Venezuela centrado en control petrolero

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expuso un plan de tres fases para Venezuela, centrado en la estabilización del país tras las recientes acciones militares. La estrategia incluye el control de recursos petroleros para generar fondos que beneficien a la población venezolana, según lo mencionó este miércoles 7 de enero.

El plan, según Rubio busca estabilizar Venezuela mediante la incautación y venta de petróleo estancado. Rubio indicó que Estados Unidos tomará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo, los venderá a precios de mercado y supervisará la distribución del dinero obtenido. Esta medida forma parte de una “cuarentena” impuesta al petróleo venezolano, que impide su movimiento sin autorización estadounidense.

Estabilización mediante control de recursos

Rubio enfatizó: “El primer paso es la estabilización del país. Tomaremos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Los venderemos en el mercado a precios de mercado. Controlaremos cómo se distribuye ese dinero”. Además, destacó que Venezuela no genera ingresos con su petróleo actual porque “no pueden moverlo a menos que lo permitamos”, lo que representa un “apalancamiento enorme” para Estados Unidos.

En los últimos días, se incautaron dos barcos más con crudo sancionado, como parte de este proceso.

Fase de recuperación y acceso a mercados

La segunda fase, denominada recuperación, apunta a integrar Venezuela al comercio global. Rubio explicó: “La segunda fase será la recuperación, asegurando que Estados Unidos, Occidente y otros países tengan acceso a los mercados venezolanos”.

Esto incluye facilitar el regreso de empresas occidentales al sector petrolero, que cuenta con las mayores reservas probadas del mundo.

Por otro lado, se promoverá una reconciliación nacional, con amnistías para opositores y su liberación o repatriación.

Transición política como cierre

Finalmente, la tercera fase será la transición, donde se solaparán elementos de las etapas previas. Rubio afirmó: “La tercera fase será la transición“. El funcionario describió el proceso en detalle, pero evitó profundizar en roles específicos de autoridades estadounidenses más allá del control económico inicial.

Además, Rubio aclaró que Estados Unidos no gobernará Venezuela directamente, salvo por la aplicación de la cuarentena petrolera.

La política estadounidense hacia Venezuela ha evolucionado desde sanciones financieras hasta intervenciones directas, con énfasis en reformar el sector petrolero y reducir influencias extranjeras como las de Rusia o Irán. Sin embargo, el plan prioriza la estabilidad para evitar desórdenes mayores.