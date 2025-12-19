Marcos Cangá: “Liga de Portoviejo es un equipo grande que no puede estar en segunda categoría”

El defensor Marcos Cangá (37 años), autor de dos ascensos con Delfín y ahora protagonista del regreso de Liga de Portoviejo a la Serie B tras cuatro años en el ascenso, expresó su satisfacción tras subir a la Serie B y el título nacional de Segunda Categoría 2025.

En entrevista con Manavisión Plus, el jugador destacó que este logro es especialmente emotivo por su vínculo familiar con la ciudad y la provincia de Manabí.

Un año de revancha y fe

El ‘Tren’ Cangá recordó que en 2024 Liga de Portoviejo perdió el ascenso en penales pese a liderar la campaña. “El año pasado fue muy duro, veníamos ganando todos los partidos y lo perdimos en penales (ante 22 de Julio). Este año los tiempos de Liga de Portoviejo fueron perfectos y se logró el ascenso y el título”, afirmó.

El jugador enfatizó que la clave del éxito fue la unión del grupo y la confianza en el entrenador Raúl Duarte. “El profe siempre dijo: ‘Si entrenamos al 100, ahora hay que entrenar al 200’. Armó un equipo para pelear y el grupo se unió como una familia”.

La mochila pesada del 2024

El momento más duro, según Cangá, fue la semifinal ante Aampetra en el estadio Reales Tamarindos. “Había mucha presión, la mochila estaba muy pesada por lo del año pasado. Conversamos con los compañeros y dijimos que era el momento de sacarla. Gracias a Dios se pudo subir en ese partido”.

Cangá cumplió 37 años el 10 de diciembre, y tres días después logró con Liga de Portoviejo el título nacional al derrotar 1-0 a Cuenca Juniors en el estadio Olímpico de Riobamba. “Dije que no era momento de celebrar hasta que fuéramos campeones. Y se dio (celebró el 14 de diciembre su cumpleaños). Celebré con mis compañeros en mi casa, ese día les invité un ‘tapao arrecho’ (sopa que combina diversas proteínas y sabores intensos), por mi cumpleaños pasamos lindo en mi casa”.



Vínculo con Portoviejo y la hinchada

Cangá destacó su arraigo con la ciudad: “Mi esposa es de Portoviejo, mis hijos nacieron aquí. Cumplí el sueño de ella y de mucha gente de la provincia. Liga de Portoviejo es un equipo grande que no puede estar en segunda categoría”.

Sobre la afición, señaló: “La hinchada de Liga de Portoviejo es linda y ese respaldo nos llena de emoción, porque son el jugador número doce”.

El camerino: experiencia y juventud

Liga de Portoviejo para el 2025 combinó veteranos como Marcos Cangá, Manuel Mendoza, Pablo Cifuentes y Jimmy Gómez con jóvenes como Osman Pico y Jackson Landázuri. “En el camerino siempre manejamos lo más grande, pero también les dábamos consejos a los jóvenes sobre cómo manejar partidos en estadios llenos. Ellos lo llevaron muy bien”.

Futuro en la Serie B

Cangá cumplió su contrato con Liga de Portoviejo y se mostró abierto a renovar. “Hice un año excelente, espero reunirme con la presidenta (Mónica Zamora). Tengo las puertas abiertas para conversar”.

Respecto a la Serie B 2026, anticipó un torneo competitivo: “Va a ser lindo, hay muchos equipos fuertes (El Nacional, Técnico Universitario, Vinotinto FC). El respaldo de la hinchada desde el primer día será clave para mantenerse y pelear arriba”.