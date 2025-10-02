Marcos Zambrano, ecuatoriano que anotó para Estados Unidos en el Mundial Sub 20

El futbolista Marcos Zambrano, delantero de 20 años nacido en Guayaquil, convirtió un gol en la victoria de Estados Unidos 3-0 sobre Francia, el pasado martes en el Mundial Sub 20, destacando como uno de los protagonistas de la jornada pese a la ausencia de Ecuador en el torneo juvenil.

Un gol con sello ecuatoriano

El tanto llegó en tiempo de descuento, cuando Zambrano aprovechó un rebote en el área tras un balón que pegó en el horizontal. Con un remate cruzado, selló la tercera conquista de su selección y dio a Estados Unidos una victoria contundente frente a una de las selecciones favoritas, Francia, dentro del Grupo E.

El festejo no pasó desapercibido en Ecuador, pues aunque La Tri Sub 20 no participa en esta edición del torneo. El gol despertó comentarios por el origen del jugador, que representa a otro país en competencias oficiales.

Trayectoria de Marcos Zambrano

Marcos Zambrano inició su formación futbolística en Estados Unidos, donde residió desde temprana edad. En 2022 fue fichado por el Philadelphia Union. En este equipo destacó en divisiones juveniles y esto le permitió dar el salto al fútbol europeo. A los 18 años se incorporó al Benfica de Portugal, donde integró la plantilla Sub 23.

Durante su paso en el equipo portugués registró un gol y dos asistencias, aunque no logró consolidarse como titular debido a la competencia en la ofensiva. En 2024 fue transferido al Vitória Guimaraes, también de Portugal, pero no alcanzó a debutar en la primera división. Tras un año y medio sin continuidad, el delantero decidió regresar al continente americano y firmó con el Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS).

Elección por Estados Unidos

Aunque nació en Ecuador, Zambrano optó por representar a Estados Unidos en selecciones juveniles. El delantero ya había disputado partidos con la Sub 17 y Sub 20 del país norteamericano. Esta decisión generó debate en redes sociales entre hinchas ecuatorianos que lo veían como una promesa para La Tri.

La FIFA establece que los jugadores con doble nacionalidad pueden escoger la selección a la que desean representar, siempre que cumplan con los requisitos de residencia o ascendencia. En el caso de Zambrano, su permanencia en Estados Unidos y el desarrollo de su carrera deportiva en ese país influyeron en su elección.

Un futuro por escribir

Con apenas 20 años, Marcos Zambrano se proyecta como una de las cartas jóvenes de Estados Unidos para próximos torneos internacionales. Su gol en el Mundial Sub 20 podría significar un punto de inflexión en su carrera, después de un paso irregular por Europa.

El reto para el delantero será consolidarse en el Real Salt Lake y demostrar regularidad en la MLS, una liga que cada vez sirve como plataforma de proyección hacia el fútbol europeo. Aunque su futuro está ligado a Estados Unidos, su origen guayaquileño mantiene un vínculo simbólico con Ecuador, país que observa desde la distancia cómo uno de sus nacidos brilla en un escenario mundialista.