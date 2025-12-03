María Corina Machado culpa a Nicolás Maduro del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

La líder opositora María Corina Machado responsabilizó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de las repercusiones que está teniendo el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que deja ya 80 muertos, ya que se le ofreció dejar el poder y se negó.

“Todo lo que vemos que ocurre es únicamente responsabilidad de Maduro y su régimen”, culpó la dirigente de la oposición en una entrevista para la emisora noruega NRK.

Acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de “terrorismo de Estado”

En el diálogo, Machado acusó al Gobierno de haber declarado el “terrorismo de Estado” contra el pueblo venezolano y el resto de países de la región.

“Cuando ganamos las elecciones por una abrumadora mayoría, le ofrecimos a Maduro y al régimen una solución negociada, una transición con garantías. Se negaron“, argumentó la opositora, quien se ha mostrado a favor de las presiones de Washington sobre el presidente venezolano y su círculo más cercano.

“Es hora que Maduro entienda que debe dimitir”, dijo Machado ante la pregunta de si está a favor de una intervención terrestre de Estados Unidos en Venezuela.

Lucha por llevar paz a su país

A la pregunta de cuán compatible es apoyar esta medidas de presión estadounidenses, incluidos bombardeos que dejan decenas de muertos, con recibir el Nobel de la Paz, Machado argumentó que lo que se ha reconocido es su “lucha por la democracia”, sin la cual no puede haber paz.

“Lucho para traer la paz a mi país, pero hemos aprendido que para tener paz se necesita democracia”, valoró la opositora, a una semana de la ceremonia de entrega del galardón en Oslo, la capital noruega, cuya asistencia no está garantizada por temor a las acciones que pueda emprender el Gobierno venezolano.

La Fiscalía le advirtió que puede ser considera fugitiva si abandonaba Venezuela, debido a varias investigaciones que tiene abiertas. “Quiero asegurar a todos los venezolanos que regresaré”, prometió, en caso de poder asistir a la entrega del galardón.

Ofensiva genera tensiones con Gobierno de Maduro

Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el mar Caribe desde el 2 de septiembre pasado. Esto, a través de una ofensiva contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico.

El denominado Comando Sur ha ejecutado al menos 21 ataques en aguas internacionales cerca de Venezuela y Colombia. Al momento, la destrucción de supuestas narcolanchas deja al menos 80 muertes.

La iniciativa, autorizada por la administración de Donald Trump, busca frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. La medida ha generado aún más tensión con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Venezuela denuncia la ofensiva como una “guerra no declarada” y amenaza a su soberanía.