María Corina Machado: “Edmundo González, como legítimo Presidente de Venezuela, debe asumir de inmediato su mandato”

La líder opositora María Corina Machado se pronunció tras la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por parte de Estados Unidos.

En un comunicado, la premio Nobel de la Paz destacó que “llegó la hora de la libertad” y destacó que Edmundo González debe asumir como mandatario venezolano, ya que la oposición lo considera ganador de los comicios de 2024.

María Corina Machado apunta a “poner orden” en Venezuela

María Corina indicó que “Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”. Así, destacó que “llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa“.

La opositora indicó que “hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”. Agregando que González debe tomar el mando constitucional. “Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

Un llamado para los venezolanos

Además, pidió a sus compatriotas permanecer “vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS”.

“A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”, precisó.