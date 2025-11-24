María Corina Machado pide vigilancia ciudadana ante riesgo de fraude en elecciones de Honduras

María Corina Machado, líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 hizo un llamado a los ciudadanos de Honduras. Ella los exhortó a “defender la democracia con su presencia y su voto”. El país centroamericano irá a elecciones generales el domingo 30 de noviembre. El llamado de la política venezolana es ante denuncias de posible fraude electoral para la jornada.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales y replicado por medios internacionales, Machado instó a los hondureños a participar masivamente en los comicios. Los llamó a ejercer una “vigilancia ciudadana activa” en los centros de votación. “Cada voto cuenta y cada ciudadano que vigila es un escudo contra el fraude”, afirmó la política venezolana. También enfatizó que “la responsabilidad de proteger la democracia es de todos y comienza en la urna”.

María Corina Machado reavivó la situación de Venezuela

El llamado se produce en un contexto de alta tensión política en Honduras. La candidata oficialista del partido Libre, Rixi Moncayo, y la principal opositora, Nasry Asfura (Partido Nacional), se disputan la presidencia. La campaña se ha basado, en su mayoría, en denuncias cruzadas de irregularidades. Organizaciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE) han sido señaladas por sectores opositores de falta de transparencia en la impresión de papeletas.

Machado, quien fue inhabilitada por el régimen venezolano para competir en elecciones, lidera desde el exilio la plataforma unitaria Vente Venezuela. Ella relaciona la situación hondureña con la experiencia venezolana. “Lo que hoy vive Honduras lo vivimos nosotros hace años: intentos de manipulación, compra de credenciales, actas que desaparecen y resultados que no coinciden. La diferencia la marca la gente en la calle cuidando su voto”, señaló.

Opositores de Venezuela han replicado el mensaje

María Corina Machado cerró su mensaje con un llamado directo a los hondureños: “El 30 de noviembre no solo eligen presidente, eligen si Honduras seguirá siendo una democracia o caerá en manos de quienes quieren perpetuarse en el poder. Su presencia pacífica pero firme en los centros de votación es la garantía”. Organizaciones de observación electoral internacional, como la OEA y la Unión Europea, han desplegado misiones en Honduras.

Hasta el momento, ninguna ha confirmado fraude, pero sí han advertido sobre “riesgos significativos” en la cadena de custodia del material electoral. El mensaje de María Corina Machado ha sido ampliado por líderes opositores hondureños y ya supera los 2 millones de reproducciones en la plataforma X. El tema de las elecciones se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes bajo las etiquetas #HondurasDecide y #VotoVigilado.