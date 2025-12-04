María José Pinto impulsa fortalecimiento de Arcsa, Acess y Conasa

Con solo 14 días al frente del Ministerio de Salud Pública (MSP) y en plena crisis de desabastecimiento de medicamentos y colapso de citas, la vicepresidenta María José Pinto recorrió este miércoles 3 de diciembre centros de salud en Cayambe y ya cuenta con un diagnóstico completo de los “nudos críticos” que paralizan la red pública, según confirmaron fuentes de su entorno al medio Ecuavisa.

El recorrido forma parte de un levantamiento integral de información administrativa, técnica y operativa ordenado por la segunda mandataria para toda la cartera de Estado, mientras acumula la Vicepresidencia, la lucha contra la desnutrición infantil y la supervisión directa de la compra de medicinas.

Directrices para fortalecer vigilancia sanitaria y pagos prioritarios

Durante estas dos semanas, la vicepresidenta-ministra ha impartido instrucciones para fortalecer la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (ACESS), la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y el Consejo Nacional de Salud (CONASA). También ha solicitado los lineamientos para establecer la prelación de pagos a los prestadores externos del Sistema Nacional de Salud.

Además, se ha extendido la declaratoria de emergencia en la adquisición de medicamentos. Esto, debido a que no se logró completar el abastecimiento de los hospitales públicos en el plazo inicialmente previsto.

Presentamos los cursos virtuales creados para fortalecer las capacidades en salud materno-infantil dentro de la Estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Una apuesta directa para enfrentar la DCI, que aún afecta al 19,3% de niñas y niños menores de dos años. pic.twitter.com/vumtjokia9 — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) December 3, 2025

Pinto acumula funciones en salud y desnutrición infantil

María José Pinto mantiene la dirección de la estrategia nacional contra la desnutrición infantil crónica. El presidente Daniel Noboa le delegó recientemente su representación ante el Comité Intersectorial. Simultáneamente, supervisa personalmente el proceso de compra de medicamentos y busca reuniones con organismos multilaterales para garantizar apoyo financiero al sector salud.

Funcionarios del MSP confirmaron que la vicepresidenta María José Pinto ha visitado en al menos dos ocasiones las dependencias centrales del ministerio. También ha sostenido reuniones internas para acelerar la respuesta a la crisis sanitaria. Hasta el momento, no se han hecho públicos los detalles específicos del diagnóstico ni el cronograma de acciones correctivas. El desabastecimiento de medicamentos y la saturación de citas médicas en hospitales del IESS y del MSP siguen siendo las principales quejas de los usuarios del sistema público de salud.