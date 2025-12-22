María Sol Taranto, de Manabí, se corona como Teen Ecoturismo Internacional en República Dominicana

La provincia de Manabí vuelve a brillar con fuerza en el escenario mundial gracias al talento excepcional de María Sol Taranto. La joven, oriunda del cantón Chone, representó con orgullo a Ecuador en el prestigioso certamen Miss Teen Ecoturismo Internacional celebrado en República Dominicana. Durante toda la competencia, la representante logró destacar por su elegancia y carisma ante el exigente jurado.
El triunfo en tierras caribeñas se concretó tras diversas pasarelas donde la belleza de Manabí cautivó por completo a los asistentes. Las excelentes puntuaciones obtenidas por su desempeño permitieron que Taranto se alzara con la distinción máxima de este concurso internacional. En sus redes, la ganadora resaltó que su constante preparación fue el factor fundamental para alcanzar este importante logro.
Recibimiento triunfal en Manabí
A su llegada al país, la soberana de Manabí fue recibida con altos honores en el aeropuerto de la ciudad de Manta. Un contingente de agentes policiales y bastoneras de una institución local amenizaron su esperado regreso, brindándole un homenaje caluroso digno de su nuevo título. El apoyo masivo se extendió rápidamente a los medios digitales con mensajes afectuosos.
Con el firme compromiso de servir a su comunidad, la representante de Manabí expresó su profundo sentir tras la victoria internacional alcanzada. La joven escribió: “Mi corazón está profundamente agradecido… Gracias a cada una de las personas que estuvieron presentes, haciéndome sentir el amor de mi tierra Ecuador en una bienvenida tan calurosa, sincera e inolvidable. Volver a casa con este logro en el corazón es un honor que llevaré siempre conmigo”. Ella prometió dejar siempre en alto el nombre de su país con entrega y gratitud.