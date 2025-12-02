Marián Sabaté sorprende con una sexy sesión de fotos: “Yo soy un ángel… esta es la prueba más reciente”

La presentadora Marián Sabaté, de 59 años, se siente orgullosa y segura de su figura, por lo que accedió a protagonizar una sesión de fotos al desnudo, convirtiéndose en un “ángel”.

Las imágenes las difundió a través de sus redes sociales, para darle bienvenida al mes de diciembre.

Marián Sabaté dejó atrás las inhibiciones

En una de las imágenes, la ‘Reina de la Prensa Rosa’ posó completamente desnuda, llevando solo unas alas blancas. “Pero si yo soy un ángel… y esta foto es la prueba más reciente”, escribió en su post.

En otra foto, la rubia luce en ropa interior y con las mismas alas. “Les gusta mi nuevo contenido, soy un ángel alguien lo duda? En el 2026 se vienen sorpresas”, agregó Sabaté.

“La que puede puede y la que no, critica”; “Así quisiera verme cuando tenga esa edad”; “Con retoques o sin retoques es una linda mujer, es la magia en ella que la hace única”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

No se considera “sexapilosa”

Tras todo el furor generado, Marián Sabaté contó que la idea surgió del maquillador y productor de la sesión, Daniel Cedeño. Ella no se considera “sexapilosa”.

“No soy así, no es mi faceta, no es mi lado. Pero me convencieron y ¿sabes qué? Más que nada porque tengo 59 años y chuta ya, pues… la que puede, puede, y la que no, critica”, le dijo a diario Extra.

La siempre mediática Marián recordó que posó para portadas de revistas icónicas en sus inicios en la televisión. Por otra parte, se informó que la conductora guardó para ellas las imágenes más atrevidas.

Marián Sabaté es un ícono de la televisión ecuatoriana

Originaria de España y radicada en Ecuador, Marián Sabaté ha sido figura clave en la televisión ecuatoriana desde los años 80.

Ha conducido programas de espectáculos en canales como RTS (antes Telesistema), Ecuavisa y Teleamazonas, ganándose el apodo de ‘Reina de la prensa rosa’ por su cobertura de farándula.

Algunos de sus programas más recordados son ‘¿Aló que tal? América’, ‘Noche a noche con Marián’, ‘Jarabe de Pico’, ‘Vamos con todo’. ‘Dueños del Medio Día’ y más.

En años recientes, ha mantenido presencia en redes sociales con contenido personal, incluyendo viajes y reflexiones sobre la madurez de la mujer.

Sin duda, Marián Sabaté sigue vigente en la farándula de Ecuador, dando siempre de qué hablar. Sus seguidores aplauden su belleza y carisma.