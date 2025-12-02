COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Novedades

Marián Sabaté sorprende con una sexy sesión de fotos: “Yo soy un ángel… esta es la prueba más reciente”

La presentadora de televisión Marián Sabaté dejó atrás todos sus tabúes y se desnudó para protagonizar una sexy sesión fotográfica, con un toque navideño.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La 'Reina de la Prensa Rosa' posó muy ligera de ropa.
La 'Reina de la Prensa Rosa' posó muy ligera de ropa.
La 'Reina de la Prensa Rosa' posó muy ligera de ropa.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La presentadora Marián Sabaté, de 59 años, se siente orgullosa y segura de su figura, por lo que accedió a protagonizar una sesión de fotos al desnudo, convirtiéndose en un “ángel”.

Las imágenes las difundió a través de sus redes sociales, para darle bienvenida al mes de diciembre.

Marián Sabaté dejó atrás las inhibiciones

En una de las imágenes, la ‘Reina de la Prensa Rosa’ posó completamente desnuda, llevando solo unas alas blancas. “Pero si yo soy un ángel… y esta foto es la prueba más reciente”, escribió en su post.

En otra foto, la rubia luce en ropa interior y con las mismas alas. “Les gusta mi nuevo contenido, soy un ángel alguien lo duda? En el 2026 se vienen sorpresas”, agregó Sabaté.

“La que puede puede y la que no, critica”; “Así quisiera verme cuando tenga esa edad”; “Con retoques o sin retoques es una linda mujer, es la magia en ella que la hace única”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

 

No se considera “sexapilosa”

Tras todo el furor generado, Marián Sabaté contó que la idea surgió del maquillador y productor de la sesión, Daniel Cedeño. Ella no se considera “sexapilosa”.

No soy así, no es mi faceta, no es mi lado. Pero me convencieron y ¿sabes qué? Más que nada porque tengo 59 años y chuta ya, pues… la que puede, puede, y la que no, critica”, le dijo a diario Extra.

La siempre mediática Marián recordó que posó para portadas de revistas icónicas en sus inicios en la televisión. Por otra parte, se informó que la conductora guardó para ellas las imágenes más atrevidas.

Marián Sabaté es un ícono de la televisión ecuatoriana

Originaria de España y radicada en Ecuador, Marián Sabaté ha sido figura clave en la televisión ecuatoriana desde los años 80.

Ha conducido programas de espectáculos en canales como RTS (antes Telesistema), Ecuavisa y Teleamazonas, ganándose el apodo de ‘Reina de la prensa rosa’ por su cobertura de farándula.

Algunos de sus programas más recordados son ‘¿Aló que tal? América’, ‘Noche a noche con Marián’, ‘Jarabe de Pico’, ‘Vamos con todo’. ‘Dueños del Medio Día’ y más.

En años recientes, ha mantenido presencia en redes sociales con contenido personal, incluyendo viajes y reflexiones sobre la madurez de la mujer.

Sin duda, Marián Sabaté sigue vigente en la farándula de Ecuador, dando siempre de qué hablar. Sus seguidores aplauden su belleza y carisma.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Tri Femenina cierra 2025 con empate sin goles en Montevideo y se mantiene en zona de repechaje

Presupuesto de universidades: Estas son las cinco instituciones de educación superior públicas de Ecuador con las asignaciones más altas para el 2026

Mujer viajó a Estados Unidos para cumplir supuesta fantasía de ser violada y torturada; terminó sin vida

Policía de Manta incauta más de 4 kilos de droga en operativo vinculado a un homicidio

Consejos para mantener hábitos saludables durante las festividades navideñas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Tri Femenina cierra 2025 con empate sin goles en Montevideo y se mantiene en zona de repechaje

Presupuesto de universidades: Estas son las cinco instituciones de educación superior públicas de Ecuador con las asignaciones más altas para el 2026

Mujer viajó a Estados Unidos para cumplir supuesta fantasía de ser violada y torturada; terminó sin vida

Policía de Manta incauta más de 4 kilos de droga en operativo vinculado a un homicidio

Consejos para mantener hábitos saludables durante las festividades navideñas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Tri Femenina cierra 2025 con empate sin goles en Montevideo y se mantiene en zona de repechaje

Presupuesto de universidades: Estas son las cinco instituciones de educación superior públicas de Ecuador con las asignaciones más altas para el 2026

Mujer viajó a Estados Unidos para cumplir supuesta fantasía de ser violada y torturada; terminó sin vida

Policía de Manta incauta más de 4 kilos de droga en operativo vinculado a un homicidio

Consejos para mantener hábitos saludables durante las festividades navideñas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO