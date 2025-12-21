COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, comparecerá este domingo ante la Asamblea Nacional de Ecuador

La tensión entre poderes del Estado llega al pleno legislativo. Tras un ultimátum de ocho días, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ha sido citado oficialmente para comparecer mañana domingo ante los asambleístas.
Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, comparecerá este domingo ante la Asamblea Nacional de Ecuador. (Asamblea Nacional)
Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, comparecerá este domingo ante la Asamblea Nacional de Ecuador. (Asamblea Nacional)

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, ha formalizado el llamado a comparecencia a una de las máximas autoridades del sistema de justicia, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. En una decisión que marca la agenda política del fin de semana, se ha convocado a la Sesión No. 060 del Pleno, la cual se llevará a cabo mañana, domingo 21 de diciembre de 2025, a las 10h00, bajo la modalidad virtual.

Esta convocatoria trascendió el pasado jueves 18 de diciembre y un día después, el viernes 19 de diciembre, el presidente de la Asamblea le dio ocho días Godoy para que se presente ante el pleno. El titular del Consejo de la Judicatura, se presentara ante el Legislativo. La urgencia y el tono de la citación reflejan la preocupación de la Asamblea por obtener respuestas claras sobre la administración de justicia.

Orden del día: Comparecencia y fiscalización

Según la agenda establecida para la sesión de mañana, el punto central será la comparecencia de las autoridades del Consejo de la Judicatura. Específicamente, el segundo punto del orden del día, según detalla la Asamblea en la convocatoria oficial: “Comparecencia del Presidente del Consejo de la Judicatura, magister Mario Godoy Naranjo”. El objetivo es que el funcionario informe sobre las acciones y decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones, las cuales han sido objeto de cuestionamientos por diversas bancadas.

Además de Mario Godoy, la convocatoria se extiende a los vocales del organismo: Yolanda Yupangui, Solanda Goyes y Merck Benavides. La presencia del pleno de la Judicatura busca garantizar una fiscalización integral, permitiendo a los legisladores interrogar no solo a la cabeza de la institución, sino también a quienes conforman el cuerpo colegiado que toma las decisiones administrativas y disciplinarias de la función judicial.

Antecedentes del llamado a Mario Godoy

La insistencia de Niels Olsen en esta comparecencia responde a la necesidad de transparencia institucional. Al haber fijado un ultimátum el 18 de diciembre, el titular del Legislativo dejó claro que la presencia de Mario Godoy es ineludible. La modalidad virtual de la sesión de este domingo permitirá la participación de los asambleístas que se encuentran en sus provincias por el receso de fin de semana, asegurando el quórum necesario para instalar el debate.

Se espera que durante la intervención de Mario Godoy, se aborden temas sensibles relacionados con la independencia judicial, los procesos de selección de jueces y la gestión administrativa del Consejo.

