Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

El deporte internacional ha reaccionado con inmediatez y conmoción ante la trágica noticia confirmada en las últimas horas. Desde Brasil, el club Fluminense FC fue una de las primeras instituciones en pronunciarse oficialmente para lamentar la muerte de Mario Pineida, quien vistió su camiseta en temporadas pasadas. A través de un comunicado oficial, el elenco de Río de Janeiro manifestó que recibió la información con “profundo pesar”, recordando el paso del lateral por sus filas. En su mensaje, la institución carioca destacó que el jugador llegó al equipo al inicio de la temporada 2022, un año que quedó marcado en la historia del club al coronarse campeones del torneo estadual de Río de Janeiro. El “Flu” extendió su solidaridad inmediata tanto a los familiares como a los amigos del futbolista en este momento de dolor.

Los detalles que rodean el fallecimiento del deportista han generado consternación en la opinión pública. Según los reportes preliminares, Mario Pineida perdió la vida durante un ataque armado registrado la tarde de este miércoles en la ciudad de Guayaquil, un suceso que ha sacudido a la comunidad deportiva. La tragedia es aún mayor al trascender que, en el mismo acto de violencia, también habría sido asesinada su esposa, lo que ha profundizado el sentimiento de indignación y tristeza. El jugador, quien era oriundo de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se encontraba en el Puerto Principal cuando ocurrió el atentado que cortó abruptamente su vida y la de su pareja.

Reacciones y luto institucional tras muerte de Mario Pineida

Por su parte, el Barcelona Sporting Club, equipo donde el jugador consolidó gran parte de su carrera, emitió una nota de duelo confirmando la notificación oficial del deceso de Mario Pineida. En el documento dirigido a sus socios e hinchas, la institución “canaria” detalló que el hecho se produjo tras un atentado en su contra, una situación que mantiene a todos los integrantes del club “profundamente consternados“. La directiva del equipo guayaquileño enfatizó que este suceso enluta a toda la familia barcelonista, solicitando a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma.

El comunicado del cuadro “torero” refleja el impacto devastador de la noticia al interior del plantel y la dirigencia. Mientras se espera información sobre los actos fúnebres en su memoria, el club ha pedido fortaleza para los allegados de Mario Pineida en este instante de “inmenso dolor”. La doble tragedia, que involucra a un referente del fútbol nacional y a su cónyuge, ha unido a las aficiones de Ecuador y Brasil en un solo mensaje de condolencia, repudiando los actos criminales que hoy empañan la pelota y dejan un vacío irreparable en las canchas y en sus hogares.