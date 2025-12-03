Mario Ureña, periodista y promotor turístico murió en vivo durante una entrevista

Mario Ureña, comunicador y promotor turístico, falleció este miércoles 3 de diciembre de manera repentina. Ocurrió durante una entrevista en vivo en el programa, en República Dominicana. Lo reconocían por promover la identidad cultural en la región Este de República Dominicana. Ureña se desplomó inesperadamente en el set de televisión, sufriendo un paro cardíaco que causó su muerte pese a los esfuerzos de reanimación.

Mario Ureña, era creador de un proyecto enfocado en la promoción de atractivos locales, emprendimientos y gastronomía típica del Este del país. También era periodista profesional. El incidente quedó registrado en video: mientras conversaba sobre destinos emergentes y la cultura regional, Ureña se desvaneció de forma inesperada. Él estaba sentado sobre un sofá junto a los presentadores del matinal.

Mario Ureña era también periodista en su país

El personal del canal intervino inmediatamente, intentando reanimarlo y solicitando servicios de emergencia, pero no se pudo salvar su vida. La muerte de Mario Ureña ha generado conmoción en la comunidad turística y mediática dominicana. Allí lo valoraban por su labor en la difusión de la identidad cultural y el turismo comunitario en la zona Este. Sus seguidores y colegas han expresado impacto ante el suceso, ocurrido frente a las cámaras.

Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales, amplificando el alcance de la noticia entre ciudadanos que admiraban su contribución a la promoción de atractivos locales. El programa El Café de Diario 55 es un espacio matutino con entrevistas transmitido en la televisión local. Allí abordan temas de interés comunitario, incluyendo cultura, turismo y desarrollo regional.

Hasta el momento, se aguardan detalles oficiales sobre las causas exactas y los arreglos fúnebres, mientras la esfera turística lamenta la pérdida de un impulsor clave de la identidad cultural del Este.