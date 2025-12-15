COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol

Marlon de Jesús se une a Universidad Técnica de Cajamarca como refuerzo para la Liga 1

El club Universidad Técnica de Cajamarca oficializó la contratación del delantero ecuatoriano Marlon de Jesús, quien se convierte en su segundo refuerzo para la Liga 1 2026.
Marlon de Jesús se une a Universidad Técnica de Cajamarca como refuerzo para la Liga 1
Marlon de Jesús es nuevo jugador de la Universidad Técnica de Cajamarca.
Marlon de Jesús se une a Universidad Técnica de Cajamarca como refuerzo para la Liga 1
Marlon de Jesús es nuevo jugador de la Universidad Técnica de Cajamarca.

La Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) anunció la incorporación del delantero ecuatoriano Marlon de Jesús como refuerzo para la temporada 2026 de la Liga 1 peruana, proveniente del Sport Huancayo, con el objetivo de fortalecer su línea ofensiva tras salvar la categoría en 2025.

El club cajamarquino dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales oficiales, destacando que el atacante de 34 años llegará para aportar goles al equipo conocido como el ‘Gavilán Norteño’. Marlon de Jesús se suma como el segundo fichaje confirmado, después del arquero uruguayo Ignacio Barrios.

En la temporada 2025, disputada con Sport Huancayo, el ecuatoriano participó en 31 partidos de la Liga 1, donde anotó 6 goles y proporcionó 2 asistencias, mayoritariamente ingresando desde el banco de suplentes.

Trayectoria en el fútbol peruano

Marlon de Jesús llegó al Perú en 2021 para defender los colores de Deportivo Binacional, donde marcó 10 goles en 25 partidos. Posteriormente, en 2023, fichó por Unión Comercio, equipo en el que registró 21 goles en 54 encuentros durante su paso por el club.

Este será el cuarto equipo del delantero ecuatoriano en la Liga 1 peruana, tras sus etapas en Binacional, Unión Comercio y Sport Huancayo. Su experiencia en el torneo local lo convierte en una pieza clave para el proyecto de UTC.

El atacante, nacido en Ibarra (Ecuador), tuvo pasos por clubes como El Nacional, Barcelona SC y Emelec en su país natal, además de experiencias en México y Portugal.

Armado del plantel para 2026

UTC continúa conformando su plantilla de cara a la próxima temporada, tras una campaña 2025 en la que logró mantener la categoría de manera agónica en la última fecha del Torneo Clausura.

Además de Marlon de Jesús e Ignacio Barrios, la directiva cajamarquina confirmó la llegada del entrenador argentino Carlos Bustos, quien dirigió a Deportivo Garcilaso en 2025 y clasificó a ese equipo a la Copa Sudamericana 2026.

Bustos, con experiencia previa en clubes peruanos como San Martín, FBC Melgar y Alianza Lima —donde obtuvo el título de Liga 1 en 2021—, asumirá el mando del equipo para buscar un mejor desempeño en la competición.

UCT en el fútbol peruano

La Universidad Técnica de Cajamarca, fundada en 1964, es uno de los equipos históricos del fútbol peruano y disputa sus partidos como local en el Estadio Héroes de San Ramón, con capacidad para 18.000 espectadores.

El ‘Gavilán Norteño’ busca consolidarse en la primera división y evitar las complicaciones por el descenso que ha enfrentado en temporadas recientes, apostando por refuerzos experimentados como Marlon de Jesús.

Con estas incorporaciones, UTC inicia su preparación para la Liga 1 2026, en un mercado de pases que promete más anuncios en las próximas semanas.

