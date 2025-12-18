Marquinhos elogia a Willian Pacho tras nuevo campeonato y el ‘tricolor’ celebra su buen momento

El defensor ecuatoriano Willian Pacho está feliz al lograr la Copa Intercontinental FIFA 2025 con Paris Saint-Germain. El ‘tricolor’ también recibió elogios del brasileño Marquinho, su dupla en el PSG. El club parisino logró este título al vencer en penales 2-1 a Flamengo tras empate 1-1 en tiempo extra, en el Estadio Ahmad bin Ali de Doha, Catar.

El defensor de 24 años, que se mantuvo en cancha todo el partido sumó su sexto título en el año calendario 2025 con el club francés: la Liga de Francia, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Supercopa de Europa, Campeón de Champions League, y la Copa Intercontinental. Un día antes, el 16 de diciembre, Pacho fue incluido en el XI ideal masculino de los Premios The Best FIFA 2025.

Tras el partido, el capitán Marquinhos elogió a Pacho en un video difundido por PSG durante las celebraciones: “Fenómeno. ¡El mejor defensor del mundo!”. Ambos forman la dupla central en la defensa del equipo dirigido por Luis Enrique.

Reconocimientos individuales y colectivos

Pacho publicó en su cuenta de Instagram una foto con el trofeo de The Best FIFA, destacando su inclusión en el equipo ideal del año. Este XI incluyó a varios jugadores de PSG: Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha y Ousmane Dembélé, entre otros.

El ecuatoriano expresó: “Tengo 24 años y estoy viviendo un momento increíble. Espero seguir viviendo muchos momentos como este. Creo que muy pocos jugadores pueden vivirlos”. Además, comentó sobre el crecimiento del fútbol sudamericano: “Estoy muy feliz por el fútbol sudamericano, que está en plena fase de crecimiento, y sé que seguirá evolucionando aún más”.

Pacho elogió al rival Flamengo, con su compatriota Gonzalo Plata en el plantel: “La verdad es que al Flamengo le está yendo muy bien, tengo un compañero de equipo allá, de Ecuador, y he estado siguiendo un poco lo que han estado haciendo. Ganaron la Copa Libertadores, que sé que significa mucho para los sudamericanos. Flamengo es un equipo increíble”.

Detalles de la final intercontinental

El partido terminó 1-1 en tiempo reglamentario y extra, con goles de Khvicha Kvaratskhelia para PSG y Jorginho de penal para Flamengo. En la tanda de penales, el portero Matvey Safonov fue figura con varias atajadas, asegurando el título para los franceses.

Pacho jugó los 120 minutos, contribuyendo a la solidez defensiva. Este triunfo representa el primer título intercontinental para PSG en este formato y el sexto trofeo del club en 2025.

Temporada exitosa

PSG logró un quintuple histórico antes de la Intercontinental: Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Champions League (5-0 al Inter de Milán en la final) y Supercopa de Europa. La Copa Intercontinental cerró un año récord con seis títulos.

Los sudamericanos, como Pacho y Marquinhos, han sido clave en la defensa. Pacho, llegado en 2024 desde Eintracht Frankfurt, se consolidó como titular y primer ecuatoriano en ganar la Champions League.

Esta campaña posiciona a PSG como el club más laureado de Francia y destaca el rol de jugadores como Pacho en el éxito colectivo.