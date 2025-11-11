Más de 2.000 ciudadanos gestionan su cédula en Santo Domingo ante alta demanda electoral

Ante la proximidad del referéndum del 16 de noviembre, el Registro Civil amplía sus horarios para atender la alta demanda de cedulación en Santo Domingo y otras ciudades.

El Registro Civil del Ecuador anunció dos jornadas extraordinarias de cedulación este sábado 15 y domingo 16 de noviembre en 38 agencias del país, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en la Consulta Popular y Referéndum 2025. En Santo Domingo de los Tsáchilas, la coordinadora provincial Yomara Rodríguez informó que la demanda de atención se ha duplicado en los últimos días.

JORNADAS EXTENDIDAS Y ALTA DEMANDA

Rodríguez explicó que, desde la semana pasada, la afluencia de usuarios ha generado largas filas en las inmediaciones de la agencia ubicada en la avenida Clemencia de Mora.

>“El gobierno ha dispuesto jornadas extendidas por tres fines de semana consecutivos, en las que se ha atendido a más de dos mil ciudadanos en Santo Domingo”, señaló la funcionaria.

Durante estos días, la agencia local incrementó su capacidad operativa al 100%, pasando de imprimir entre 150 y 200 cédulas diarias a un promedio de 300 a 400 documentos. Este aumento responde a la necesidad de los usuarios que deben renovar su cédula por pérdida, robo o deterioro, especialmente antes de los comicios.

Joaquín Macías, llegó ayer desde el recinto Alma Lojana a obtener una cédula luego de que la semana pasada se le perdiera el documento. «Estoy desde las seis de la mañana en la cola», dijo.

La coordinadora recordó que las jornadas extraordinarias están destinadas a casos emergentes y pidió a los ciudadanos que aún conservan su documento, aunque esté caducado, “no saturar las agencias”, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) permite votar con cédula o pasaporte vigente o caducado.

REQUISITOS, HORARIOS Y COSTOS

El Registro Civil detalló que las agencias atenderán el sábado 15 de noviembre de 08h00 a 17h00 y el domingo 16 de noviembre de 08h00 a 12h00.

El servicio de cedulación por primera vez tiene un costo de USD 5,00, mientras que la renovación cuesta USD 16,00.

Las personas con discapacidad igual o superior al 30% no pagan por el servicio.

Los usuarios deben acudir con el comprobante de pago impreso, la cédula anterior y, en caso de pérdida o robo, presentar la constancia del Formulario de Documentos Extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura.

El pago puede realizarse en línea mediante tarjeta o de forma presencial en bancos autorizados.

Las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria —niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad— no requieren turno previo. Además tendrán atención preferente durante las jornadas.

DESINFORMACIÓN Y CANALES OFICIALES

La coordinadora provincial también llamó a la ciudadanía a informarse por los canales oficiales del Registro Civil. Esto ante la difusión de información falsa en redes sociales.

“Muchos ciudadanos llegan sin intentar agendar su turno en línea. La agenda virtual está habilitada desde hace varios días y permite obtener el servicio sin hacer filas”, precisó Rodríguez.

La funcionaria insistió en que el agendamiento en línea facilita el acceso y evita la saturación del sistema, especialmente en épocas electorales. “Desde la comodidad de su casa, el usuario puede reservar su turno. Queremos que quienes realmente necesitan renovar o reponer su documento tengan prioridad”, agregó.

Además, señaló que la alta demanda también responde al aumento de trámites relacionados con cambios de estado civil, como matrimonios y divorcios, que requieren actualización de datos en la cédula.

PASAPORTES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Respecto al servicio de pasaportes, Rodríguez informó que la atención se mantiene normal y a libre demanda hasta el 28 de noviembre.

Los ciudadanos pueden acercarse directamente a la agencia para realizar el pago y recibir el servicio el mismo día.

“Si el pago se realiza en línea, el usuario debe acercarse al área de información para vincular el comprobante con la agencia y ser atendido”, explicó.

En lo que va del año, el Registro Civil ha emitido más de 2 millones de cédulas a nivel nacional. Además, en las 18 jornadas extraordinarias ejecutadas en fines de semana, se ha atendido a 251.429 ciudadanos.

CONTEXTO NACIONAL Y EXPECTATIVAS ELECTORALES

El Referéndum y Consulta Popular 2025 se realizará el domingo 16 de noviembre. En esta fecha más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a votar.

Para garantizar la participación, el Registro Civil mantiene horarios extendidos en todo el país y campañas de información ciudadana.