Un nuevo hecho trágico se reportó la tarde de este domingo 9 de noviembre en el interior de la cárcel de Machala. Durante un procedimiento de conteo rutinario realizado por agentes penitenciarios, se descubrió a un grupo de veintiún privados de libertad sin signos vitales. El hallazgo tuvo lugar específicamente en la tercera planta del centro carcelario, generando una nueva alerta máxima en el sistema penitenciario local.