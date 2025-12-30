Más de 230 mil pasajeros se movilizarán desde terminales terrestres de Quito en fin de año

El Municipio de Quito ejecutará un plan operativo especial en terminales terrestres y microrregionales por el feriado de Año Nuevo, ante alta demanda de viajeros.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito implementará, del 30 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, un plan operativo especial en las terminales terrestres y microrregionales, para garantizar movilidad segura y ordenada durante el feriado nacional de Año Nuevo, debido al incremento de pasajeros.

Aumento de pasajeros en Quito

El plan operativo se aplicará en las terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe, así como en las microrregionales de La Marín, Río Coca y Ofelia. La medida busca atender la alta demanda de transporte interprovincial.

De acuerdo con información oficial, se prevé la movilización de más de 230 mil usuarios durante el feriado. Las acciones se enfocan en seguridad, control de frecuencias y atención oportuna a los pasajeros.

La coordinación interinstitucional incluye a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Agencia Metropolitana de Control, Agentes Metropolitanos, Agencia Nacional de Tránsito, Cuerpo de Bomberos de Quito y Policía Nacional.

Proyección de pasajeros en Carcelén y Quitumbe

Durante el feriado de Año Nuevo 2025, desde Carcelén se movilizaron 42.000 usuarios y desde Quitumbe 92.950 pasajeros. Con base en esas cifras, el Municipio estableció nuevas proyecciones.

Para el cierre de 2025 e inicio de 2026, se estima la salida de 43.260 personas desde Carcelén y 93.418 desde Quitumbe. Esto representa 136.678 pasajeros en ambas terminales.

El incremento proyectado es del 3 % en Carcelén y del 1 % en Quitumbe, por lo que se dispuso el aumento de frecuencias de transporte interprovincial.

Aumento de frecuencias y control operativo

Según el plan municipal, se prevén 2.402 frecuencias de salida desde Carcelén y 4.300 desde Quitumbe, con el objetivo de evitar congestión y retrasos durante los días de mayor afluencia.

En las terminales microrregionales de La Marín, Río Coca y Ofelia se proyecta el paso de más de 99 mil usuarios. Sumadas a las terminales terrestres, la movilización total alcanzaría 236.369 pasajeros, aproximadamente.

El Municipio informó que mantendrá monitoreo permanente de la operatividad, control de espacios públicos y verificación del cumplimiento de tarifas y frecuencias autorizadas.

Recomendaciones para los usuarios

Las autoridades municipales recomiendan a la ciudadanía comprar los pasajes con anticipación y hacerlo únicamente en puntos autorizados de las cooperativas de transporte.

Se recuerda que niños, adultos mayores y personas con discapacidad acceden a tarifas diferenciadas, conforme a la normativa vigente. Además, se solicita llegar con anticipación al abordaje.

Finalmente, se exhorta a los viajeros a cuidar sus pertenencias y no encargarlas a personas desconocidas, como parte de las medidas de prevención durante el feriado.