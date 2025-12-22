Más de 319.000 ciudadanos fueron inmunizados en la segunda jornada de vacunación en Ecuador

Este domingo 21 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el segundo Vacunatón en todas las provincias de Ecuador. Esta jornada de vacunación masiva permitió que miles de ciudadanos accedieran a dosis del esquema regular y contra la influenza. El proceso fue coordinado operativamente por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Durante el evento se habilitaron 709 puntos de inmunización para facilitar el acceso de la población a estos servicios médicos gratuitos y necesarios.

Según las cifras oficiales proporcionadas por las autoridades sanitarias, un total de 319.848 personas fueron atendidas en esta jornada de vacunación. Del gran total reportado, un grupo de 3.003 ciudadanos completaron dosis correspondientes al esquema regular, mientras que 316.845 recibieron específicamente la vacuna contra la influenza. Estos números reflejan el despliegue de los equipos técnicos en el territorio nacional para garantizar la cobertura sanitaria en diversas localidades.

Despliegue nacional y alcance de la jornada de vacunación

El alcance de esta jornada de vacunación se suma a las acciones preventivas que se han venido ejecutando en semanas anteriores. Entre el 28 de noviembre y el 20 de diciembre, ya se habían inmunizado 399.658 personas, lo que da un acumulado de 716.503 ciudadanos protegidos contra la influenza hasta la fecha actual. El MSP busca mitigar el impacto de las afecciones respiratorias que suelen incrementarse considerablemente entre los meses de noviembre y enero.

En el cantón Santa Isabel, ubicado en la provincia de Azuay, ciudadanos como Eugenio Naula, de 68 años, participaron activamente en la jornada de vacunación. El beneficiario acudió junto a su esposa tras observar un puesto de salud mientras realizaba compras en el mercado local. Para el ciudadano, recibir la dosis representa una medida fundamental para evitar complicaciones graves de salud y mantenerse protegidos durante la presente temporada estacional.

Participación ciudadana en la jornada de vacunación

La capital ecuatoriana también registró una alta afluencia durante la jornada de vacunación. Inés Lara, una paciente de 51 años con antecedentes de hipertensión, acudió al centro comercial Portal Shopping en Quito para ser inmunizada. La ciudadana destacó la importancia de que el sistema de salud acerque estos servicios a espacios de alta concurrencia. Según su testimonio, la prevención es la mejor forma de cuidar el bienestar personal y el de las familias.

El éxito de esta segunda jornada de vacunación responde a una planificación que integra tanto el trabajo de los profesionales como la corresponsabilidad de los habitantes. El objetivo de las autoridades es fortalecer el sistema de prevención ante enfermedades que se intensifican por la circulación de diversos virus. Por esta razón, se ha confirmado que la campaña nacional se mantendrá activa hasta marzo de 2026 para cubrir a todos los grupos prioritarios.

Testimonios desde Loja y la provincia de Manabí

En el sur del país, específicamente en Loja, Rodrigo Armijos fue uno de los asistentes a la jornada de vacunación. El ciudadano recomendó a quienes aún no han recibido el fármaco que se acerquen a los puntos de salud autorizados para su aplicación. Basado en su experiencia de años anteriores, calificó a la vacuna como un insumo seguro y efectivo. Su participación subraya la importancia de la confianza ciudadana en los programas de inmunización que brinda el Estado.

Por otro lado, en Portoviejo, Amado Vinueza Ramírez acudió al Centro Comercial Municipal para ser parte de la jornada de vacunación. El habitante manabita valoró positivamente la iniciativa de situar puntos de atención en zonas de concentración masiva de personas. Esta estrategia permite que quienes realizan sus actividades cotidianas puedan aprovechar el tiempo para protegerse contra la influenza y otras enfermedades respiratorias que circulan en el ambiente.

Acciones de prevención y recomendaciones sanitarias finales

La vicepresidencia de la República ha manifestado que se continuarán impulsando acciones de prevención a escala nacional tras esta jornada de vacunación. Se ratificó el compromiso de priorizar la salud de niños, niñas, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Además, se hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga medidas de higiene básicas, como el lavado constante de manos y el uso de mascarilla ante cualquier síntoma gripal.

La planificación de salud pública contempla que, tras el cierre de esta jornada de vacunación, los centros de salud sigan operativos para atender la demanda. Se recuerda que la prevención de complicaciones graves depende de la administración oportuna de las dosis disponibles. El MSP reitera que las vacunas son la herramienta más eficaz para salvaguardar la salud de los ecuatorianos frente a los desafíos epidemiológicos del presente año.