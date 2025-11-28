Más de un millón de ecuatorianos con calificación crediticia baja; es decir menos de 300 puntos

Más de 1,06 millones de ecuatorianos registran actualmente un score crediticio inferior a 300 puntos. Aquello los clasifica como usuarios de alto riesgo y limita su acceso a nuevos préstamos. Así lo dio a conocer un informe de la Red de Instituciones Financieras para el Desarrollo (RFD). Desde 2019, cerca de 247.000 personas adicionales han ingresado a este segmento de baja probabilidad de pago, según la RFD.

El estudio revela que el número de ciudadanos con calificación crediticia crítica aumentó 30 % en seis años. Entre las principales causas se encuentran atrasos frecuentes, morosidades prolongadas y pagos pendientes en créditos bancarios. A ello se suman los créditos comerciales y de servicios básicos. Las entidades financieras suelen rechazar solicitudes de crédito a quienes tienen un score menor a 300 puntos.

Algunos factores para calificación creditica baja

Sin embargo hay casos de clientes, cuyos créditos son aprobados bajo condiciones más estrictas: tasas de interés más altas, plazos más cortos y exigencia de garantías adicionales. Incluso compras pequeñas como celulares, electrodomésticos o ropa, son vendidas a crédito. En algunos de los casos estas pequeñas compras pueden ser denegadas o encarecidas.

David Castellanos, analista senior de Equifax Ecuador, una de las principales centrales de riesgo del país, explicó a Ecuavisa sobre esta situación nacional. Él afirmó que cualquier operación a crédito, por mínima que sea, incide en el puntaje. “Si la persona cumple puntualmente los pagos diferidos, genera un hábito positivo que mejora su score. En cambio, los retrasos lo perjudican directamente”, señaló Castellanos.

Se debe ser puntual en los pagos de deudas

El especialista agregó que la recuperación es gradual: “Una persona que empieza a cumplir puede observar mejoras significativas en su calificación crediticia entre tres y seis meses. Aquello ocurre siempre que mantenga el comportamiento responsable en todos sus compromisos”, señaló el experto. Por muy pequeña que sea una deuda, siempre hay que pagar puntual.

Los ecuatorianos pueden consultar su score crediticio y nivel de endeudamiento sin costo a través de las aplicaciones móviles de los principales bancos. También lo pueden hacer directamente en las plataformas de las centrales de riesgo como Equifax y DataCrédito. El servicio muestra el detalle de obligaciones pendientes, relación ingreso-gasto y alertas de mora.

Varias causas de los retrasos desde 2019

En Ecuador, el score crediticio va de 1 a 999 puntos. Un rango inferior a 300 indica alto riesgo; entre 300 y 699, riesgo medio, y por encima de 700, bajo riesgo. La inclusión financiera se ve afectada cuando millones de ciudadanos quedan fuera del circuito crediticio formal por historial deteriorado. Aquello reduce sus opciones de consumo, emprendimiento e inversión.

El incremento sostenido de calificaciones bajas desde 2019 coincide con períodos de contracción económica, alta inflación y pérdida de empleo. Desde el 2020, por la pandemia por el covid-19, aumentaron también los casos de morosidad y dificultades de pago. Estos factores incidieron en el retraso de los pagos de obligaciones para amplios sectores de la población.