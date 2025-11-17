COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Elecciones

Más del 60% de manabitas votó por el NO en las cuatro preguntas de Referéndum y Consulta Popular

7 de cada 10 manabitas votaron por el no en las preguntas sobre las bases militares extranjeras y la Asamblea Constituyente.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Dos hombres ejercen su voto en la Escuela 24 de Mayo de Portoviejo.
Dos hombres ejercen su voto en la Escuela 24 de Mayo de Portoviejo.
Dos hombres ejercen su voto en la Escuela 24 de Mayo de Portoviejo.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Durante los últimos comicios, los manabitas han demostrado seguir alineados, en su mayoría, al movimiento político de la Revolución Ciudadana, que tiene como máximo líder al expresidente Rafael Correa. Y ayer, en el Referéndum y Consulta Popular 2025, no fue diferente.

De acuerdo a los primeros resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral, más del 60% de votantes en Manabí optaron por el NO. De hecho, en la pregunta D, sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente, más del 71% se negó.

Así votaron los manabitas en el Referéndum y Consulta Popular

La mañana de este lunes 17 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue mostrando en su página web la actualización del conteo oficial del Referéndum y la Consulta Popular, con el fin de transparentar el avance del escrutinio y precisar la tendencia preliminar del voto en cada una de las preguntas.

Los datos difundidos por el CNE corresponden a la última actualización publicada en su plataforma oficial, donde se detalla el porcentaje de votos por el “SÍ” y “NO” por cada casillero.

De acuerdo con el sistema del organismo electoral, los resultados parciales corresponden al corte de las 07h35 de este lunes, en el que ya se registran 3.499 actas validadas a nivel de Manabí.

A – Referéndum 

  • Voto Sí: 264.803 (29.39%)
  • Voto No: 636.168 (70.61%)

B – Referéndum

  • Voto Sí: 273.747 (30.48%)
  • Voto No: 624.354 (69.52%)

C – Referéndum

  • Voto Sí: 299.192 (33.38%)
  • Voto No: 597.165 (66.62%)

D – Consulta Popular

  • Voto Sí: 238.698 (28.26%)
  • Voto No: 605.888 (71.74%)

 

La pregunta donde el NO ganó con mayor ventaja en Manabí corresponde a la Consulta Popular. Esta decía: ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el estatuto constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?

En la primera pregunta, los manabitas también votaron con mayor contundencia por el NO, dándole el 70% de votos. Esta era sobre el regreso de las bases militares extranjeras al país, algo que conocen muy bien en el cantón Manta. La pregunta rezaba: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

Los resultados del Referéndum y Consulta Popular son parciales

Estos datos permiten observar el avance del conteo. En la página del CNE los ciudadanos además pueden revisar cómo avanza el conteo en las diferentes provincias del país.

Cabe mencionar que los resultados presentados son parciales y que la publicación de cifras continuará actualizándose conforme avance la validación de actas. Los resultados finales solo serán oficiales una vez concluida la etapa de escrutinio nacional y proclamados formalmente por el pleno del CNE.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mundial 2026: África pierde a dos potencias y Europa mira con preocupación a Italia

Un tribunal condena a muerte a la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, por crímenes contra la humanidad

Enner Valencia queda fuera ante Nueva Zelanda y Beccacece debe mover el ataque de Ecuador

El expresidente Rafael Correa insiste en la apertura de las urnas del 13 de abril tras el triunfo del NO en el Referéndum y Consulta Popular 2025

Más del 60% de manabitas votó por el NO en las cuatro preguntas de Referéndum y Consulta Popular

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mundial 2026: África pierde a dos potencias y Europa mira con preocupación a Italia

Un tribunal condena a muerte a la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, por crímenes contra la humanidad

Enner Valencia queda fuera ante Nueva Zelanda y Beccacece debe mover el ataque de Ecuador

El expresidente Rafael Correa insiste en la apertura de las urnas del 13 de abril tras el triunfo del NO en el Referéndum y Consulta Popular 2025

Más del 60% de manabitas votó por el NO en las cuatro preguntas de Referéndum y Consulta Popular

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mundial 2026: África pierde a dos potencias y Europa mira con preocupación a Italia

Un tribunal condena a muerte a la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, por crímenes contra la humanidad

Enner Valencia queda fuera ante Nueva Zelanda y Beccacece debe mover el ataque de Ecuador

El expresidente Rafael Correa insiste en la apertura de las urnas del 13 de abril tras el triunfo del NO en el Referéndum y Consulta Popular 2025

Consulta popular y referéndum 2025: Más de 60% de los votantes le dijo NO a una nueva Constitución

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO