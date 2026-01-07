Masacre en Samborondón: Asesinan a un hombre y a sus tres hijos en medio de la madrugada

Sujetos armados asesinaron a cuatro miembros de una familia —un padre y sus tres hijos— la madrugada de este miércoles 7 de enero en el cantón Samborondón, provincia del Guayas.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 01h30 en el interior de una vivienda ubicada en el sector El Salvador, cerca de la entrada al recinto La Victoria.

Según las primeras indagaciones de la Policía Nacional, el crimen múltiple respondería a un ataque directo perpetrado por sicarios, en un contexto de creciente violencia que afecta a las zonas rurales y periféricas de la provincia.

Las víctimas de la masacre de Samborondón

Las autoridades identificaron al padre de familia como Iván Vargas. Este tenía antecedentes penales por delitos de tenencia ilegal de armas y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

En contraste, la Policía confirmó que los tres hijos del hombre no registraban procesos judiciales ni antecedentes previos.

El personal de Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) acudió al sitio para realizar el levantamiento de los cadáveres. Así como para recolectar indicios balísticos.

La incursión de los sicarios fue rápida y violenta, se detalló. Los atacantes irrumpieron en el domicilio mientras las víctimas descansaban, asegurando la ejecución antes de huir de la escena por las vías de acceso al recinto, que carecen de vigilancia constante.

Hipótesis y operativos en la zona

La principal línea de investigación que maneja la Policía Nacional apunta a un conflicto entre Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). Esto, por la disputa del control territorial en Guayas.

Se presume que el ataque estaba dirigido originalmente hacia el progenitor debido a su historial delictivo, aunque la letalidad del atentado alcanzó a todos los presentes en el inmueble. Tras el suceso, las fuerzas del orden desplegaron operativos de control en los ejes viales de Samborondón para dar con el paradero de los responsables.

Este hecho se suma a la ola de violencia que atraviesa la Zona 8, donde los crímenes múltiples se han vuelto recurrentes.

Hasta el cierre de esta nota, no se reportan personas detenidas en relación con este caso.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de la localidad para las diligencias de ley. Mientras que los agentes de inteligencia continúan recopilando testimonios en el sector del crimen cuádruple.

Samborondón en Estado de Excepción

Samborondón continúa bajo vigilancia debido a los altos índices de violencia criminal. De hecho, este cantón y toda la provincia del Guayas continúan en Estado de Excepción. Esto, tras el decreto firmado por el presidente Daniel Noboa al cierre del año 2025.

Esa declaratoria suspende derechos fundamentales como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, permitiendo que las fuerzas del orden realicen allanamientos sin orden judicial.

La medida pretende desarticular estructuras vinculadas al narcotráfico y frenar la escalada de muertes violentas en zonas críticas de la provincia. (13).