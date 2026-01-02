COMUNIDAD POR USD 1
Mauricio Mera, primera víctima de violencia criminal 2026 en Portoviejo

Portoviejo registra el primer homicidio del año: Mauricio Mera fue asesinado a tiros cerca de la maternidad en la parroquia Andrés de Vera. La Policía investiga el ataque.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

Mauricio Mera se convirtió en la primera víctima de violencia criminal 2026 en Portoviejo, capital de Manabí.

Él se encontraba en su carro la tarde del viernes 2 de enero de 2026, por la parroquia Andrés de Vera, detrás de la maternidad, cuando un desconocido se acercó y le disparó en reiteradas ocasiones.

Testigos relatan que, tras el ataque, varias personas bajaron a Mera del vehículo intentando trasladarlo a una casa de salud. Sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Ataque armado cerca de la maternidad alerta a las autoridades

El carro donde se encontraba Mauricio Mera fue retirado y estacionado a unos metros, probablemente para evitar su retención por la Policía. Sin embargo, los uniformados llegaron rápidamente tras recibir el aviso del ataque ocurrido detrás del sector de la maternidad.

Los agentes corroboraron que un cadáver yacía frente a una vivienda, por lo que acordonaron el área y solicitaron apoyo de Dinased y Criminalística para iniciar las investigaciones correspondientes.

Evidencias y primeras diligencias en el lugar del crimen

Cerca del cuerpo de Mauricio Mera, la Policía recabó varios casquillos de bala como evidencias clave del homicidio. Además, dialogaron con los moradores para obtener detalles sobre el vehículo en el que se desplazaba Mera y su paradero.

Tras el peritaje, el cuerpo de Mera se trasladó al centro forense de Manta, ya que la morgue de Portoviejo no realizaba autopsias por el momento. Las investigaciones continúan para dar con el responsable del crimen. (07)

