COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Espectáculos
FARÁNDULA

Mayra Jaime y David Naula contrajeron matrimonio civil en Guayaquil

La exchica reality Mayra Jaime y David Naula contrajeron matrimonio civil en Guayaquil, en una ceremonia íntima, tras años de relación y un hijo en común.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Sorpresa para sus seguidores: Mayra Jaime y David Naula se casaron
Sorpresa para sus seguidores: Mayra Jaime y David Naula se casaron
Sorpresa para sus seguidores: Mayra Jaime y David Naula se casaron

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La pareja conformada por Mayra Jaime y David Naula contrajo matrimonio civil la mañana de este lunes 22 de diciembre, en una ceremonia realizada en una oficina del Registro Civil de Guayaquil, acompañados por familiares y allegados.

Tras el acto, los recién casados compartieron su primera fotografía como esposos en redes sociales con el mensaje: “Para toda la vida si Dios lo permite”, confirmando públicamente la unión que hasta entonces no había sido anunciada.

La boda se realizó luego de largos años de relación y de haber formado una familia. La pareja inició su romance en agosto de 2020 y, un año después, en septiembre de 2021, nació su hijo Mathías, primer fruto de la relación.

Una relación consolidada

El compromiso matrimonial se produjo en noviembre de 2024, cuando David Naula le pidió matrimonio a Mayra Jaime durante un viaje a Orlando, Estados Unidos. Desde ese momento, la pareja no reveló detalles sobre la fecha de la boda, lo que generó sorpresa entre sus seguidores.

La noticia del matrimonio se conoció el mismo día del enlace, lo que despertó la atención de medios del espectáculo, que acompañaron a la pareja durante este acontecimiento.

Detalles de la ceremonia

Para la ceremonia civil, Mayra Jaime lució un vestido perla, corto, ceñido al cuerpo y de cuello alto, mientras que David Naula optó por un estilo clásico, con saco gris y corbata negra.

Como parte del acto, estuvieron presentes el hijo que la pareja tiene en común y el hijo de David Naula de una relación anterior, quienes acompañaron a los novios durante la celebración.

Imágenes que recorren redes

En un video difundido posteriormente en redes sociales, se observa a los recién casados visiblemente emocionados tras ser declarados marido y mujer. El momento lo sellaron con un beso, mientras David cargó a Mayra en sus brazos, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales.

El matrimonio marca una nueva etapa para la pareja, que hasta ahora había mantenido con discreción los detalles de su vida personal.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos eleva a 3 mil dólares el incentivo para inmigrantes que decidan autodeportarse

Policía Nacional anuncia chatarrización de 2.233 vehículos en Ecuador

FMI destaca solidez de la economía ecuatoriana y aprueba nuevo desembolso por USD 630 millones

Cuatro miembros de una misma familia y una vecina fueron asesinados dentro de una casa, en Durán

Caso Fito en Estados Unidos: corte de Nueva York aplaza audiencia clave hasta febrero de 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos eleva a 3 mil dólares el incentivo para inmigrantes que decidan autodeportarse

Policía Nacional anuncia chatarrización de 2.233 vehículos en Ecuador

FMI destaca solidez de la economía ecuatoriana y aprueba nuevo desembolso por USD 630 millones

Cuatro miembros de una misma familia y una vecina fueron asesinados dentro de una casa, en Durán

Caso Fito en Estados Unidos: corte de Nueva York aplaza audiencia clave hasta febrero de 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos eleva a 3 mil dólares el incentivo para inmigrantes que decidan autodeportarse

Policía Nacional anuncia chatarrización de 2.233 vehículos en Ecuador

FMI destaca solidez de la economía ecuatoriana y aprueba nuevo desembolso por USD 630 millones

Cuatro miembros de una misma familia y una vecina fueron asesinados dentro de una casa, en Durán

Caso Fito en Estados Unidos: corte de Nueva York aplaza audiencia clave hasta febrero de 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO