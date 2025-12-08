“Me confundí”: la frase que marcó el caso del adolescente fallecido en San Pablo

Un adolescente identificado como Roberto Aveiga, de 16 años, falleció el 6 de diciembre en la parroquia San Pablo, provincia de Santa Elena, tras un ataque armado que, según información preliminar de la Policía Nacional, habría sido cometido por un sospechoso que afirmó que actuó por una supuesta confusión, lo que mantiene abierta la investigación sobre el móvil del delito.

Un hecho que conmocionó a la comunidad

La víctima, estudiante de la Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena Tola, en San Pablo, no tenía antecedentes de conflictos y lo conocían en su entorno como un alumno responsable y apreciado en su comunidad.

El suceso generó una inmediata reacción de los moradores, quienes alertaron a personal de emergencia y a la Policía. Sin embargo, pese a la asistencia, el menor no sobrevivió a las heridas provocadas en el ataque.

La muerte del adolescente causó indignación y preocupación entre habitantes del sector, quienes expresaron su malestar por los hechos violentos registrados en la zona durante los últimos meses.

Detención del sospechoso y primeras declaraciones

Según el reporte policial, el presunto implicado quedó detenido poco después del ataque, gracias a la alerta ciudadana y a los patrullajes en el área. Durante la intervención policial, el sospechoso habría manifestado que actuó por “confusión”.

La familia del joven, profundamente afectada por el hecho, pidió explicaciones al detenido al momento de su traslado. Las autoridades señalaron que estas interacciones se registraron dentro del marco de la detención y serán parte de la reconstrucción de los hechos.

El caso quedó bajo conocimiento de la Fiscalía, que determinará si existen elementos suficientes para formular cargos y avanzar hacia una audiencia de calificación de flagrancia u otras diligencias, según corresponda.

Reacciones y medidas de seguridad en San Pablo

Tras el hecho, la Policía Nacional dispuso operativos focalizados en el sector para recabar información, levantar testimonios y revisar cámaras de seguridad que permitan esclarecer si existió un error en la identificación del blanco o si se trató de un ataque dirigido.

El Ministerio de Educación, por su parte, transmitió condolencias a la familia y anunció que activará protocolos de acompañamiento para estudiantes y docentes de la institución educativa a la que pertenecía la víctima.

La comunidad de San Pablo realizó muestras de solidaridad y exigió a las autoridades reforzar la presencia policial para prevenir hechos similares.

Investigación en curso y pasos siguientes

La Fiscalía de Santa Elena continúa con las diligencias para determinar el móvil del ataque. También investiga el grado de responsabilidad del detenido y si existieron otros implicados. Las autoridades esperan los resultados de pericias balísticas, análisis de cámaras y testimonios que permitirán reconstruir con precisión el desarrollo de los hechos.

La Policía Nacional reiteró que no se descarta ninguna hipótesis y que el objetivo principal es esclarecer completamente el caso. (12)