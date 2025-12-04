Médico es el primer sentenciado por la muerte de Matthew Perry, actor de ‘Friends’

El médico estadounidense Salvador Plasencia fue sentenciado a 30 meses de prisión federal por distribuir ilegalmente ketamina al actor Matthew Perry, en las semanas previas a su muerte por sobredosis.

La sentencia se da dos años después del inesperado deceso del intérprete del personaje ‘Chandler Bing’, de la famosa serie ‘Friends’.

La primera sentencia por la muerte Matthew Perry

La jueza federal Sherilyn Peace Garnett impuso la pena de 30 meses —equivalente a dos años y medio—, dos años de libertad supervisada y una multa de 5.600 dólares para el médico. La fiscalía federal había solicitado tres años, aunque la pena máxima posible era de 40.

Plasencia, de 44 años, se declaró culpable en julio pasado de cuatro cargos de distribución ilegal de ketamina, lo que llevó a la desestimación de otros cinco cargos. Durante la audiencia, se disculpó ante la familia de Perry. “Debería haberlo protegido”, expresó.

La jueza enfatizó que, aunque Plasencia no suministró la dosis letal, “ayudó a mantener a Perry en el camino hacia ese final alimentando su adicción a la ketamina”.

De esta forma, el galeno se convirtió en el primer sentenciado de este mediático caso, que tiene a otros cuatro imputados.

Otros implicados en la investigación

Los demás imputados, que se declararon culpables en meses recientes, incluyen a Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”, quien proporcionó la dosis fatal; Mark Chavez, médico de San Diego, que suministró ketamina a Plasencia; Erik Fleming, distribuidor en el Valle de San Fernando; y Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry que le administró inyecciones.

La investigación federal, liderada por el Departamento de Justicia, se centra en la cadena de distribución ilegal de ketamina, un anestésico con propiedades alucinógenas usado para la depresión, pero abusado como droga recreativa.

La familia de Perry, incluyendo su madre Suzanne Perry y medio hermanas, ofreció declaraciones de impacto en la corte, describiendo el dolor por la pérdida. “Explotaste su adicción por lucro”, les dijo la jueza a los implicados.

Matthew Perry murió a los 54 años

Matthew Perry, conocido por su rol en la serie ‘Friends’, murió a los 54 años por los “efectos agudos de la ketamina”, según su autopsia.

Factores contribuyentes incluyeron ahogamiento, enfermedad arterial coronaria y efectos de buprenorfina, un medicamento para trastornos opioides.

Perry usaba ketamina legalmente para tratar depresión y ansiedad. Sin embargo, aumentó su consumo a inyecciones de seis a ocho veces al día en las semanas previas a su fallecimiento.

Plasencia, operador de la clínica de atención urgente Malibu Canyon en Calabasas, California, conoció a Perry en septiembre de 2023 a través de un paciente. La muerte del famoso se dio solo un mes después.