Estas son las megaobras que Daniel Noboa confirmó para 2026: Inversión millonaria en Sierra y Costa.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un ambicioso plan de infraestructura para el próximo ciclo fiscal en el país. Durante una entrevista con Jorge Yunda, el mandatario detalló las megaobras proyectadas para 2026. Estas iniciativas buscan transformar la conectividad y los servicios públicos en varias provincias estratégicas.

Los trabajos iniciarán durante el primer semestre del año venidero, enfocándose principalmente en la Sierra y la Costa. El Ejecutivo prioriza la ejecución de proyectos viales y de salud que requieren atención inmediata y técnica. La planificación estatal contempla inversiones millonarias para reactivar la economía nacional mediante la construcción pública.

Las megaobras de Daniel Noboa transformarán la red vial estatal

Uno de los ejes centrales incluye la intervención integral de la carretera E-25, arteria clave para el comercio interno, indicó Daniel Noboa. Esta vía permite el transporte fluido de productos entre la Costa y la Sierra, vital para el desarrollo. Además, el Gobierno nacional mejorará el paso lateral de la E-35 y la red vial del Azuay.

El mantenimiento en la Sierra centro se perfila como una propuesta “muy ambiciosa”, según palabras del propio jefe de Estado. Se destinarán decenas de millones de dólares para recuperar la infraestructura vial en zonas olvidadas por años. Los transportistas y ciudadanos verán mejoras sustanciales en la seguridad y tiempos de traslado interprovincial, señaló el mandatario.

Inversión millonaria en proyectos emblemáticos para Guayas y Pichincha

Entre las megaobras de Daniel Noboa también destaca el quinto puente en Guayas, actualmente en proceso de expropiación. Este proyecto demandará unos 130 millones de dólares y promete descongestionar el tráfico en el puerto principal. Su construcción representa un hito esperado por años para mejorar la logística de exportación ecuatoriana.

Quito también recibirá atención prioritaria con la colocación de la primera piedra del Museo Nacional en el primer trimestre. La obra tendrá una inversión de más de 100 millones de dólares para exhibir bienes históricos embodegados. Asimismo, se edificará una moderna torre oncológica en la capital con 120 millones de presupuesto.

Financiamiento asegurado y nuevos controles en salud pública

Daniel Noboa aseguró la viabilidad económica de estos proyectos durante su diálogo con el radiodifusor. Él afirmó textualmente: “Son muchas obras y megaobras que, ahora, con el financiamiento asegurado a mediano plazo se lo puede hacer”. Esta declaración garantiza los recursos necesarios para cumplir con el cronograma establecido por el régimen de su Gobierno.

Finalmente, el sector salud implementará un sistema de inventario para frenar la corrupción y garantizar el abastecimiento de medicinas. El Gobierno nacional busca eliminar la interferencia de “grupos narcoterroristas que están metidos en el sistema de salud”. Así se cubrirán las necesidades reales de la gente sin desvíos de fondos públicos, garantizó el presidente ecuatorianos.