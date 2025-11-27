COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Música

Melendi suspende su segundo concierto en Ecuador por motivos de salud: ¿Qué le pasó?

El cantante español Melendi suspendió su segundo concierto en Ecuador por motivos de salud, tras un exitoso show en Quito.
El cantautor español Melendi, de 46 años.
El cantautor español Melendi, de 46 años.
El cantautor español Melendi, de 46 años.

El cantante español Melendi canceló su concierto programado para este viernes 28 de noviembre de 2025 en el Arena Park de Samborondón, Ecuador, debido a problemas de salud que surgieron tras su llegada al país para su gira 20 años .

La noticia fue confirmada por la productora Top Shows, a través de sus redes sociales.

¿Qué le pasó a Melendi?

En su comunicado, Top Shows lamentó la decisión tomada por fuerza mayor y relacionada con el estado de salud del artista.

Melendi, de 46 años, había llegado a Ecuador para cumplir con su agenda de dos presentaciones en el marco de su gira latinoamericana que celebra dos décadas de carrera. El primer show se realizó exitosamente anoche, miércoles 26 de noviembre, en el Coliseo General Rumiñahui de Quito, donde agotó todas las entradas y generó una respuesta entusiasta del público.

La suspensión afecta a fanáticos de Guayaquil y ciudades cercanas, como Manta y Portoviejo, que esperaban el evento a las 21h00.

Top Shows no detalló la afección médica que presenta el artista, priorizando su privacidad y recuperación. Tampoco se conoció si está hospitalizado o se recupera en un hotel.

El concierto será reprogramado

La buena noticia es que el concierto no se cancela de forma definitiva. Top Shows anunció que la presentación se reprogramará para los primeros meses de 2026.

La nueva fecha se confirmará en los próximos días, a través de canales oficiales y redes sociales. Mientras que los boletos adquiridos previamente serán válidos para la nueva fecha. “Lamentamos las molestias que este cambio puede generar y le deseamos una pronta recuperación a Melendi”, finalizó la empresa.

Las entradas para el show de Samborondón, con precios que oscilaban entre USD 45 y USD 150 según la zona (generales, butacas y boxes), se vendieron en la página web de Top Shows.

Melendi celebra dos décadas de carrera

Con su actual gira, Melendi celebra sus 20 años de carrera musical, cantando en España y varios países de Latinoamérica.

En Ecuador, representa el regreso del asturiano tras su visita en marzo de 2024 al Coliseo Rumiñahui.

Melendi debutó en la música en 2003 con el álbum Sin noticias de ti, que incluyó éxitos como ‘Mi rumbita pa tus pies’ y ‘Con la luna llena’. Su estilo inicial fusionó rumba, pop y rock con letras urbanas y desenfadadas.

Con 12 álbumes de estudio, ha vendido más de 3 millones de discos en España y Latinoamérica. Destacan ‘Curiosa la cara de tu padre’ (2008), ‘Lágrimas desordenadas’ (2012) y ‘Quítate las gafas’ (2016), que superó las 200.000 copias y obtuvo disco de platino.

Éxitos como ‘Destino o casualidad’ (con Ha*Ash), ‘La promesa’, ‘Tu jardín con enanitos’ y ‘Desde que estamos juntos’ acumulan cientos de millones de reproducciones.

