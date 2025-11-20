Melissa Joan Hart se negó a posar para Playboy en los años 90: “Ofrecieron mucho dinero”

La actriz estadounidense Melissa Joan Hart, recordada por ser ‘Sabrina, la bruja adolescente’ en la década de los 90, reveló que recibió una tentadora oferta para posar desnuda en Playboy durante sus años de mayor fama. Sin embargo, una poderosa razón la llevó a decir no.

Ahora, con 49 años y tres hijos, asegura que fue la mejor decisión que pudo tomar.

Melissa Joan Hart recibió la oferta en pleno éxito

Melissa Joan Hart alcanzó la cima de su popularidad entre 1991 y 1996 con ‘Clarissa lo explica todo’ (Nickelodeon) y luego entre 1996 y 2003 con ‘Sabrina, la bruja adolescente’ (ABC/WB).

En ese periodo, la revista Playboy le propuso una sesión sin ropa a cambio de una suma “muy significativa”, según sus propias palabras.

Previamente, la actriz había aceptado posar en ropa interior para la revista Maxim (1999), lo que generó molestias en su entorno familiar masculino. “Mi padre y mi hermano tuvieron que lidiar con comentarios y bromas en el trabajo y la escuela”, explicó.

Durante la entrevista, Hart recordó su razonamiento exacto: “Ofrecieron mucho dinero, pero pensé: ‘No puedo hacerlo porque no quiero que mi hermano salga lastimado con eso; lo último que necesita es que yo salga desnuda, ya suficiente tiene con lo de la ropa interior’”.

La actriz, que proviene de una familia numerosa —tiene siete hermanos—, priorizó el bienestar emocional de los más pequeños. “No quería hacer nada que los avergonzara o lastimara”, afirmó.

Una decisión que hoy celebra como madre

Con el paso del tiempo, Hart se convirtió en madre de tres niño: Mason (2006), Braydon (2008) y Tucker (2012), fruto de su matrimonio con el músico Mark Wilkerson.

Ahora, ya en una edad madura, asegura que su decisión fue la mejor, sobretodo por sus retoños. “Estaba dispuesta porque no me avergüenzo de mi cuerpo, me siento feliz con mi cuerpo, no tengo problema con ello. Pero ahora estoy realmente feliz de no haberlo hecho. Tengo tres hijos y no quiero que existan esas imágenes para ellos”, declaró.

La intérprete resumió que su negativa inicial fue por proteger a su hermano, pero terminó beneficiando también a sus propios hijos: “Me alegra haber tomado esa decisión por mi hermano, que ahora también protege a mis hijos”.

El presente actoral de Melissa Joan Hart

Melissa Joan Hart mantiene una carrera activa en 2025 como actriz, productora y directora. A sus 49 años, equilibra roles en televisión y cine, enfocándose en thrillers y comedias familiares.

En marzo pasado protagonizó y produjo ejecutivamente Killing the Competition para Lifetime, interpretando a Elizabeth Fenwick, una madre obsesiva inspirada en eventos reales, que planea un secuestro tras la exclusión de su hija de un equipo de baile.

Posteriormente, en mayo, firmó con Innovative Artists Entertainment para representación en cine, TV y producciones. Ese mes, co-protagonizó y produjo A Merry Little Ex-Mas de Netflix, una comedia romántica navideña que acaba de estrenarse.