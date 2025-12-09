Menor herido tras choque de motocicletas en la calle Jipijapa de Portoviejo

Un menor de edad resultó herido la tarde de este martes 9 de diciembre en un accidente de tránsito ocurrido en la calle Jipijapa, cerca del puente Papagayo, en el sector norte de Portoviejo.

El siniestro involucró a dos motocicletas que colisionaron frontalmente. Según agentes de tránsito que atendieron la emergencia, uno de los conductores, dedicado al servicio de delivery, presentaba signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Este impacto afectó directamente en la motocicleta tipo scooter en el que se movilizaba el menor, quien sufrió lesiones y requirió atención inmediata.

Menor fue trasladado de urgencia a casa de salud

Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública llegó al lugar y trasladó al adolescente a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Su estado de salud no ha sido detallado oficialmente hasta el momento.

El accidente generó congestión vehicular temporal en la vía, que fue controlada rápidamente por personal de la Policía Nacional. Algunos ciudadanos presentes intentaron agredir al conductor presuntamente ebrio, pero los uniformados evitaron que la situación escalara.

Segundo accidente simultáneo dejó solo daños materiales

Minutos antes, a pocos metros del siniestro, en la calle 5 de Junio cerca de la intersección con Saúl Morales, se registró otro choque múltiple. Tres vehículos –dos taxis y un automóvil particular– colisionaron, provocando únicamente daños materiales.

Una grúa acudió al sitio para retirar los automotores afectados y trasladarlos a los patios de retención de Portovial. En este incidente no se reportaron personas heridas.

Antecedentes de accidentes en la zona

La calle Jipijapa y sus alrededores, incluyendo el puente Papagayo y la avenida 5 de Junio, son vías de alto flujo vehicular en Portoviejo, especialmente durante horas de la tarde.

Las autoridades recuerdan la importancia de respetar los límites de velocidad y conducir sin haber consumido alcohol, especialmente en motocicletas que representan el 40 % de los accidentes con víctimas en la capital manabita. (39)