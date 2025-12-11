¡Messi regresa a Ecuador! Inter Miami confirma amistoso histórico ante Barcelona SC

Inter Miami CF, con Lionel Messi y sus estrellas, enfrentará a Barcelona Sporting Club en un partido amistoso el 7 de febrero de 2026 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, como parte de la pretemporada y gira sudamericana del campeón de la MLS, con el objetivo de preparar la temporada y promover el fútbol internacional.

El anuncio se realizó el 10 de diciembre de 2025 en una rueda de prensa, tras negociaciones que se extendieron por más de dos años. Inter Miami llega tras conquistar su primer título de la Major League Soccer al derrotar 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final, donde el ecuatoriano Allen Obando formó parte del plantel desde la banca.

El organizador del evento, Daniel Molina, destacó el esfuerzo detrás del proyecto: “Más de dos años trabajando en este proyecto. Que tengan la confianza en el país”. Agregó que se tratará de “un espectáculo nunca antes visto en el país”.

Detalles del anuncio y beneficios

Molina enfatizó los beneficios para Barcelona SC: “Esto no le cuesta un centavo a Barcelona, más bien gana. Ganará recursos para solventar deudas, va a vender merchandising, como lo van a ver en el mundo entero y se va a valorar la marca Barcelona”.

El empresario señaló que el evento atraerá a técnicos y empresarios interesados en jugadores y en el uso del estadio para futuros eventos. “Esto beneficia totalmente a Barcelona, que como el fútbol necesita ingresos. Es el momento de creer y de invertir en Ecuador”.

Inter Miami viajará con todas sus figuras, incluyendo a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Allen Obando, además de posibles nuevas incorporaciones que se anunciarán en diciembre y enero.

La gira sudamericana de Inter Miami

El amistoso en Guayaquil forma parte de una gira por Sudamérica que incluye partidos en Perú ante Alianza Lima y en Colombia frente a Atlético Nacional. Molina indicó que “Messi será el presidente de esta experiencia” y que se gestiona la presencia de David Beckham en la suite presidencial.

Esta será la primera vez que Inter Miami pise suelo ecuatoriano. Messi, por su parte, ha visitado el país con la selección argentina, la última en un empate 1-1 por Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, disputado precisamente en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Venta de entradas y localidades

Las entradas estarán disponibles a partir del 15 de diciembre a través de una única plataforma digital. Los precios confirmados son: $40 (Tribuna Este), $80 (General), $180 (Tribuna), $200 (Palcos), $250 (Suite) y $450 (Messi Experience, con cupo limitado).

El evento, denominado “El Partido de la Historia”, generará gran expectativa entre los aficionados ecuatorianos por la presencia de Messi y el plantel campeón de la MLS.

Contexto adicional: Allen Obando, exjugador de Barcelona SC, regresará a Guayaquil como parte del campeón estadounidense, añadiendo un atractivo local al encuentro.