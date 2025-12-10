Messi y Ronaldo en 2025: Estadísticas, impacto y trayectorias comparadas en sus ligas actuales

Lionel Messi, de 38 años, ha disputado 21 temporadas y 1.137 partidos profesionales hasta diciembre de 2025, mientras que Cristiano Ronaldo, de 40 años, acumula 24 temporadas y 1.298 partidos. Ambos manteniendo alto rendimiento en Inter Miami de la MLS y Al Nassr de la Saudi Pro League, respectivamente, para perseguir metas individuales y colectivas hacia el Mundial 2026.

Messi, en su paso por Inter Miami desde julio de 2023, ha jugado 88 partidos, anotado 77 goles y repartido 43 asistencias, totalizando 120 contribuciones a gol. Ronaldo, incorporado a Al Nassr en enero de 2023, registra 123 partidos, 110 goles y 21 asistencias, con 131 contribuciones.

En la temporada 2025, Messi disputó 50 partidos con Inter Miami, marcando 44 goles y dando 21 asistencias. Ronaldo, en Al Nassr, jugó 41 partidos, con 37 goles y 3 asistencias.

Estos números reflejan sus estilos: Messi con énfasis en creación colectiva y Ronaldo en anotación individual, contribuyendo al alza de visibilidad en sus ligas.

Rendimiento en la temporada 2025

Messi lideró la MLS en 2025 con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos de temporada regular, ganando la Bota de Oro MLS y el premio al MVP de la liga. En playoffs, registró 15 contribuciones (goles y asistencias), rompiendo récords históricos.

Ronaldo, en la Saudi Pro League (SPL), fue el máximo goleador en la temporada 2024-25 con 25 goles, sumando 35 goles en 2023-24. En 2023, alcanzó un récord personal de 54 goles en el año calendario.

Ambos jugadores recibieron 5 tarjetas amarillas en 2025: Messi en 4.157 minutos jugados y Ronaldo en tiempo similar, sin expulsiones reportadas.

Messi acumuló 44 goles en 50 partidos con Inter Miami en 2025, mientras Ronaldo registró 36 goles, acercándose a los 1.000 goles profesionales totales.

Estadísticas históricas de goles y asistencias

Hasta diciembre de 2025, Messi ha marcado 896 goles en su carrera, con un promedio de 0,79 goles por partido, de los cuales 784 sin penaltis (87,50%). Ha convertido 69 goles de falta directa, anotando cada 104 minutos, con 5,34 disparos por gol, 129 goles fuera del área, 413 en el área y 83 en el área pequeña.

Ronaldo suma 954 goles, promedio de 0,74 por partido, 774 sin penaltis (81,10%), 64 de falta directa, cada 111 minutos, 6,52 disparos por gol, 74 fuera del área, 411 en el área y 104 en el área pequeña.

En asistencias, según datos de Opta, Messi registra 407 y Ronaldo 259; Transfermarkt indica 487 para Messi y 310 para Ronaldo. Messi asiste cada 230 minutos, Ronaldo cada 410. La ‘pulga’ Messi influye en un gol cada 72 minutos, Ronaldo cada 88.

Messi ha generado 1.778 pases clave, Ronaldo 1.252. En contribuciones totales, Messi tiene 1.303, Ronaldo 1.213.

Impacto en finales y títulos colectivos

Messi ha disputado 46 finales, ganando 33 y perdiendo 13, con 37 goles (0,69 por partido) y 19 asistencias, marcando cada 134 minutos. Ronaldo ha jugado 37 finales, ganando 25 y perdiendo 12, con 25 goles (0,63 por partido) y 2 asistencias, cada 141 minutos.

Messi acumula 48 títulos profesionales, Ronaldo 36. En su era actual, Messi ha ganado 4 trofeos con Inter Miami: Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield 2024, Eastern Conference 2025 y MLS Cup 2025. Ronaldo no ha conquistado títulos oficiales con Al Nassr hasta 2025.

Desde su llegada, Messi ha disputado 88 partidos con 4 penaltis convertidos; Ronaldo 123 con 29 penaltis.

Habilidades técnicas y pases

Messi ha completado 33.956 pases correctos con 83,92% de acierto, 71,90% en pases largos y 84,59% en cortos. Ha generado 3.395 regates exitosos.

Ronaldo registra 16.658 pases correctos, 81,32% de acierto, 81,19% en largos y 81,59% en cortos, con 1.702 regates.

Estos datos destacan la precisión de Messi en distribución y el enfoque de Ronaldo en finalización.

Impacto en sus ligas y clubes

La llegada de Messi a Inter Miami en julio de 2023 ha incrementado la asistencia a estadios, con promedios de 22.000 espectadores por partido en 2025. La audiencia televisiva alcanzó 10,9 millones en 2024, impulsando ventas de camisetas y “Messimania”. El club invirtió 31 millones de dólares netos en refuerzos, elevando su perfil global.

Ronaldo, desde enero de 2023 en Al Nassr, atrajo estrellas como Neymar, Benzema y Mané a la SPL, proyectando un aumento de ingresos del 400% para 2030. La asistencia promedio es de 10.000 por partido, con Al Nassr gastando significativamente en competitividad.

Ambos han elevado la visibilidad de la MLS y SPL, atrayendo inversión y atención internacional.

Perspectivas hacia el Mundial 2026

Messi, campeón del mundo en 2022, no ha confirmado su participación en el Mundial 2026, que sería su sexta cita, potencialmente sumando una segunda estrella. Ronaldo apunta a su sexto Mundial, llegando en forma a los 41 años.

En 2025, Messi jugó 50 partidos totales con 44 goles y 21 asistencias; Ronaldo 41 con 37 goles y 3 asistencias.

Sus trayectorias, con 21 y 24 temporadas, ilustran longevidad: Messi con 1.137 partidos, Ronaldo 1.298.

Rivalidad histórica

La rivalidad entre Messi y Ronaldo, iniciada hace más de 15 años en La Liga, ha generado récords en goles (896 vs. 954), asistencias y títulos (48 vs. 36). En 2025, continúan definiendo el fútbol moderno desde ligas distintas.

Messi prioriza el juego creativo en Inter Miami, con 120 contribuciones en 88 partidos. Ronaldo enfoca la potencia goleadora en Al Nassr, 131 contribuciones en 123 partidos.

Datos de 2025 muestran a Messi con 43 goles en 49 partidos, Ronaldo 36 en la SPL.

Logros individuales en 2025

Messi ganó la Bota de Oro MLS 2025 y MVP, con 15 contribuciones en playoffs. Ronaldo lideró la Liga saudí en goles por segunda temporada consecutiva.

Ambos recibieron reconocimientos, manteniendo su estatus como referentes.

Evolución en sus clubes

Inter Miami, bajo Messi, pasó de modesto a contendiente, ganando 4 trofeos en dos años. Al Nassr, con Ronaldo, compite pero sin títulos oficiales hasta 2025, pese a inversiones.

Estadísticas colectivas: Messi 77 goles, 43 asistencias; Ronaldo 110 goles, 21 asistencias.

Cierre de la temporada 2025

Hasta diciembre de 2025, Messi suma 44 goles y 21 asistencias en 50 partidos; Ronaldo 37 goles y 3 asistencias en 41. Sus contribuciones impulsan discusiones sobre longevidad y éxito.

Con miras al 2026, ambos buscan extender su legado, potencialmente en el Mundial.