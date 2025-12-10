COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Negocios
Finanzas

Método de ahorro escalonado gana espacio entre quienes buscan metas financieras

El método de ahorro escalonado consiste en aumentar el monto destinado al ahorro cada mes, bajo una estructura progresiva que se ajusta a la capacidad económica del usuario.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Jóvenes aplican el método de ahorro escalonado para mejorar sus finanzas. FOTO: Inteligencia Artificial (ChatGPT).
Jóvenes aplican el método de ahorro escalonado para mejorar sus finanzas. FOTO: Inteligencia Artificial (ChatGPT).

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El método de ahorro escalonado empezó a ganar espacio entre jóvenes que, desde inicios de 2025 en varias ciudades del país, buscan aumentar cada mes el dinero destinado a sus metas financieras, según registros de programas de capacitación económica.

Ahorro que crece de forma gradual

El método de ahorro escalonado consiste en aumentar el monto destinado al ahorro cada mes, bajo una estructura progresiva que se ajusta a la capacidad económica del usuario. La estrategia ha sido adoptada por jóvenes que buscan una herramienta flexible para mejorar su planificación financiera sin comprometer sus gastos esenciales.

Educadores financieros explican que este método resulta útil para quienes inician su vida laboral, pues permite crear un hábito de ahorro gradual. El esquema parte de un monto base, que se incrementa cada mes mediante un porcentaje fijo o un valor adicional previamente definido.

Flexibilidad para ingresos inestables

La técnica se adapta tanto a jóvenes con salarios estables como a quienes perciben ingresos variables. En estos casos, el incremento mensual se ajusta a un porcentaje de cada ingreso, lo que garantiza continuidad incluso en semanas con montos bajos. Este mecanismo evita que el ahorro se suspenda por falta de planificación.

Especialistas agregan que el método escalonado favorece la meta de conformar un fondo de ahorro sostenido en el tiempo. Afirman que la progresión mensual permite visualizar resultados en periodos cortos, lo que motiva a mantener la constancia.

Resultados visibles en metas de corto y mediano plazo

El sistema escalonado facilita cumplir metas financieras como viajes, estudios, compra de equipos tecnológicos o fondos de emergencia. Los programas de educación financiera detallan que los jóvenes suelen comenzar con montos mínimos y observar mejoras relevantes al cabo de seis meses de práctica continua.

Consultoras económicas señalan que este modelo ayuda a reforzar la planificación personal y la disciplina de pago, ya que obliga a revisar ingresos y ajustar gastos antes de realizar incrementos mensuales. Esto genera mayor control sobre el presupuesto general.

Uso de herramientas digitales para seguimiento

La popularidad de las aplicaciones de gestión financiera ha permitido que el método de ahorro escalonado se complemente con herramientas digitales. Los usuarios registran sus aportes mensuales y programan recordatorios para mantener el ritmo de crecimiento establecido.

Analistas tecnológicos destacan que estas plataformas permiten visualizar gráficos de avance y calcular proyecciones a mediano plazo. La digitalización facilita realizar ajustes cuando los ingresos cambian o cuando el usuario desea acelerar el crecimiento de su ahorro.

Estrategia recomendada en programas de educación financiera juvenil

Instituciones y organizaciones dedicadas a la educación financiera incluyen el método escalonado en sus talleres para jóvenes. Consideran que la estructura progresiva ayuda a crear hábitos saludables desde edades tempranas y reduce la probabilidad de endeudamiento por gastos no planificados.

Los instructores explican que el sistema es accesible, no requiere conocimientos técnicos y se ajusta a diferentes realidades económicas. Su implementación busca incentivar una cultura de ahorro juvenil que responda a nuevas dinámicas laborales.

Una técnica simple que impulsa la disciplina financiera

El método de ahorro escalonado destaca por su enfoque gradual y su capacidad para adaptarse a la economía personal de cada usuario. Su uso creciente responde a la búsqueda de herramientas eficientes que permitan mejorar la estabilidad financiera en un contexto de cambios laborales.

Expertos en planificación económica sostienen que la técnica mantendrá su vigencia mientras continúe siendo una opción práctica para fortalecer la gestión del dinero y cumplir metas financieras sin presionar el presupuesto mensual.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alicia Machado llama “damas de compañía” a dos Miss Universo venezolanas

Daniel Noboa en Noruega impulsa nueva etapa de cooperación bilateral

¿Qué sigue después del título? Rancho López ya mira el futuro tras ser campeón nacional

Método de ahorro escalonado gana espacio entre quienes buscan metas financieras

Conmebol fija fecha del sorteo preliminar de la Libertadores y Sudamericana 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alicia Machado llama “damas de compañía” a dos Miss Universo venezolanas

Daniel Noboa en Noruega impulsa nueva etapa de cooperación bilateral

¿Qué sigue después del título? Rancho López ya mira el futuro tras ser campeón nacional

Método de ahorro escalonado gana espacio entre quienes buscan metas financieras

Conmebol fija fecha del sorteo preliminar de la Libertadores y Sudamericana 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alicia Machado llama “damas de compañía” a dos Miss Universo venezolanas

Daniel Noboa en Noruega impulsa nueva etapa de cooperación bilateral

¿Qué sigue después del título? Rancho López ya mira el futuro tras ser campeón nacional

Conmebol fija fecha del sorteo preliminar de la Libertadores y Sudamericana 2026

El actor Eric Dane alista su libro de memorias tras revelar su diagnóstico de ELA

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO