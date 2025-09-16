COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Ecuatorianos

Michael Carcelén y Edison Gruezo refuerzan a los ‘Gallos Blancos’ del Querétaro en la Liga MX

El Querétaro FC anunció la contratación de los ecuatorianos Carcelén y Gruezo, quienes llegan desde Aucas para reforzar su plantilla.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Michael Carcelén y Edison Gruezo refuerzan a los 'Gallos Blancos' del Querétaro en la Liga MX
Carcelén y Gruezo llegan a reforzar a un complicado Querétaro FC.
Michael Carcelén y Edison Gruezo refuerzan a los 'Gallos Blancos' del Querétaro en la Liga MX
Carcelén y Gruezo llegan a reforzar a un complicado Querétaro FC.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

fsalarzar@lamarea.ec

El Querétaro FC dio un golpe en el mercado de fichajes de la Liga Mx al anunciar la incorporación de Michael Carcelén, mediocampista ecuatoriano de 28 años quien llega procedente de Sociedad Deportiva Aucas. El futbolista, que brilló en la LigaPro Serie A 2025, vivirá su primera experiencia internacional con la camiseta de los ‘Gallos Blancos’.

Carcelén fue una de las figuras del torneo ecuatoriano en el primer semestre del año, con un registro de 8 goles y 6 asistencias en 23 partidos. Su desempeño lo consolidó como uno de los volantes más determinantes de la competición.

Estar en equipos grandes le sirvió

Además, su trayectoria en clubes como El Nacional, Barcelona SC y Emelec respalda su experiencia y jerarquía en el medio campo. Esto habría sido uno de los aspectos tomados en cuenta para su contratación ya que la presión en los ‘Gallos Blancos’ es alta.

El mediocampista llega a un Querétaro que busca protagonismo en la Liga MX, con la expectativa de que su talento, visión de juego y capacidad ofensiva se traduzcan en resultados inmediatos. En la publicación del Querétaro, el exseleccionado ecuatoriano Antonio Valencia validó la contratación con un comentario. «Muy buena contratación, vamos mis gallos», posteó Valencia. Adonis Preciado con pasado en ese club también escribió lo suyo. «Lo que juega ese señor», señaló.

Gruezo llega junto a Carcelén

Pero Carcelén no es el único ecuatoriano que se suma al proyecto del club mexicano. Junto a él anunciaron el fichaje de Edison Gruezo, volante de apenas 18 años, también formado en Aucas.

Gruezo, considerado una de las promesas del fútbol ecuatoriano, disputó 13 partidos en primera división, sumó 361 minutos en cancha, marcó 2 goles y aportó 1 asistencia en la temporada 2025. Su potencia física y juventud lo convierten en un jugador con gran proyección internacional.

El club presentó oficialmente a Gruezo en redes sociales con un mensaje claro: De Ecuador para Querétaro… ¡A darlo todo por el Azul y Negro, Edison Gruezo!”.

Con estas incorporaciones, Querétaro apuesta por el talento ecuatoriano para fortalecer su plantilla y mejorar en el campeonato mexicano. Los ‘Gallos Blancos’ marcha penúltimos (17) en la tabla de posiciones de la Liga Mx, transcurridas ocho fechas. Solo han conseguido una victoria y un empate, el resto han sido derrotas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa declara estado de excepción en siete provincias de Ecuador tras manifestaciones en rechazo de la eliminación del subsidio al diésel

Michael Carcelén y Edison Gruezo refuerzan a los ‘Gallos Blancos’ del Querétaro en la Liga MX

Cremonese empata 0-0 ante Hellas Verona en el debut de Jeremy Sarmiento

Simon Leviev, conocido como el “Estafador de Tinder”, detenido en Georgia por orden de Interpol

Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el debut de la Champions League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa declara estado de excepción en siete provincias de Ecuador tras manifestaciones en rechazo de la eliminación del subsidio al diésel

Michael Carcelén y Edison Gruezo refuerzan a los ‘Gallos Blancos’ del Querétaro en la Liga MX

Cremonese empata 0-0 ante Hellas Verona en el debut de Jeremy Sarmiento

Simon Leviev, conocido como el “Estafador de Tinder”, detenido en Georgia por orden de Interpol

Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el debut de la Champions League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa declara estado de excepción en siete provincias de Ecuador tras manifestaciones en rechazo de la eliminación del subsidio al diésel

Cremonese empata 0-0 ante Hellas Verona en el debut de Jeremy Sarmiento

Simon Leviev, conocido como el “Estafador de Tinder”, detenido en Georgia por orden de Interpol

Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el debut de la Champions League

Chelsea busca blindar a Moisés Caicedo con un nuevo contrato; el ecuatoriano quedó en el 11 ideal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO